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На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)

STYLERАвто        14.06.2018 - 11:16
Фото: facebook.comthetopgir
Фото: facebook.comthetopgir

Вартість такої машини перевищує 8 млн гривень

На трасі Харків-Дніпро невідомий кинув на дорозі елітний спорткар Aston Martin DB11. Відео, де видно, як найдорожчий суперкар варто кинутий на дорозі опублікував альтернативний автопортал "ТопЖир".

Відео: Кинутий суперкар Aston Martin DB11 на трасі Харків-Дніпро (youtube.com/ТопЖир - альтернативний автопортал)

Очевидно, власник авто потрапив у ДТП. Судячи з фото, пошкодження машини не дуже критичні, хоча ремонт Aston Martin буде недешевим. Вартість такої машини перевищує 8 млн грн.

Фото: topgir.com.ua

Багатий власник авто залишив машину просто на узбіччі дороги. Також він залишив записку на лобовому склі.

Фото: topgir.com.ua

Він розповів, що поспішав в аеропорт, у ДТП ніхто не постраждав, евакуатор забирає машину, а всі питання будуть врегульовані потім.

Фото: topgir.com.ua

Зазначимо, що купе Aston Martin DB11 оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 607 л. с. Такий авто розганяється до сотні за 3,9 с і розвиває 322 км/ч. Ціна Астон Мартін стартує з 8,5 млн. гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за несплачені аліменти забрали дороге майно: киянин позбувся єдиною в країні червоної Ferrari за борг у розмірі 260 тисяч гривень.

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Теги: спорткар, машина
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