В Україні повертають обов'язковий техогляд: чим він відрізнятиметься від колишнього

В Україні повертають обов'язковий техогляд автомобілів в рамках виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Міністр інфраструктури Владислав Криклій обіцяє оновлення відповідного закону і розкрив, які зміни готують власникам транспорту.

Про це чиновник заявив на спільному брифінгу з послом ЄС Матті Маасікасом, передає "Європейська правда".

"Буде проект закону про загальнодержавний технічний огляд - але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, жодних монополій в ньому не буде", - заявив Криклій.

Річ у тім, що раніше техогляд ТЗ скасували в Україні в 2011-му через хабарництво. Зараз у Мінінфраструктури планують, що після повернення техогляди залишаться на рівні комерційних суб'єктів.

Процедура проходження перевірки повинна бути прозора і з використанням відеофіксації, як це вже практикується. Також відомство сподівається, що введуть і придорожній техогляд. А стежити за виконанням буде новий орган - Бюро безпеки експлуатації колісних транспортних засобів.

Зараз же, за словами Криклія, закон "Про внутрішній водний транспорт" нардепи мають схвалити до літньої перерви у роботі Верховної Ради.

Також у відомстві розраховують на прогрес у схваленні закону "Про залізничний транспорт", і що комітет прийме рішення до червня.

Річ у тому, що внесений до парламенту ще у вересні 2019-го проект закону 1196-1 досі не розглянутий профільним комітетом, а це гальмує його винесення на голосування у сесійну залу.

Також Криклій сподівається, що восени вдасться ухвалити закони про небезпечні вантажі, про поштового оператора та доступ до вантажних перевезень.

Нагадаємо, що згідно з прийнятими Україною зобов'язаннями після підписання в 2014-му Угоди про асоціацію з Європейським союзом в нашій країні протягом 5 років повинні знову запровадити обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів. Вже з 1 січня 2020 року обов'язковій перевірці підлягатимуть ТЗ категорій L3, L4, L5 і L7 та L3e, L4e, L5e і L7e.

Раніше ми писали про те, що українців після повернення техогляду можуть чекати штрафи до 34 тисяч в разі певних порушень.

Також розповідалося, кого в Україні торкнеться повернення техогляду в першу чергу.