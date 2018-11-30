Українцям розповіли, як законно завезти авто з Європи

Колаж РБК-Україна

Також митники попередили українців про відповідальність за порушення правил

Українці можуть пересуватися на машині, зареєстрованої за межами нашої країни. Про новації процедури завезення авто з Європи розповіла начальник управління організації митного контролю та оформлення Запорізької митниці ГФС Оксана Жездріна.

За словами чиновниці, за новими правилами, в режимі транзиту за умови сплати застави в розмірі митних платежів кожен житель нашої країни може пересуватися на авто, яке зареєстроване не в Україні.

"Таким чином, водій сплачує заставу при ввезенні автомобіля з іноземною реєстрацією на митну територію України, а після підтвердження вивезення – застава йому не повертається", - цитує Жездріну видання IPnews.

Розповіла вона і про відповідальність за порушення митних правил при ввезенні "євроблях". Як повідомила чиновниця, сьогодні вона не змінюється і протягом 180 днів буде такою ж, як і передбачалося раніше.

При цьому вона підкреслила, що через 180 днів після набрання чинності закону, пільги будуть скасовані і вступлять в дію нові санкції стосовно порушників.

"При перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення авто з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, власнику такої машини загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація авто за рішенням суду", - резюмувала Жездрына.

Раніше ми писали, що біля КПП Лужники-Берегшурань з угорської сторони утворилося "кладовище євроблях", кинутих українцями.

Нагадаємо, що в ГФС порахували втрати держбюджету від блокування кордонів власниками "євроблях".

Відео: РБК-Україна