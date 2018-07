У Дніпропетровській ОДА відбудеться зустріч з Ешлі Венсом, біографом Ілона Маска - Юрій Голик

Ілон Маск

Відзначається, що вхід на зустріч для всіх бажаючих вільний!

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив у своєму Facebook, що 2 серпня у будівлі ОДА пройде зустріч з біографом Ілона Маска, впливовим американським журналістом у сфері високих технологій Ешлі Венсом.

Венс відомий в Україні як автор популярної книги "Ілон Маск: Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє", яка стала бестселером # 1 за версією New York Times, Amazon Business і Wall Street Journal.

Організатор зустрічі і автограф-сесії з журналістом, яка відбудеться 2 серпня о 19:00, - компанія Noosphere Engineering School / Інжинірингова Школа.

"Ешлі Венс - один з найвпливовіших в світі авторів, який пише про індустрію технологій. Після успішної роботи в Кремнієвій долині в ролі кореспондента The New York Times він став провідним журналістом Bloomberg Businessweek. Роботи Венс часто публікуються в таких виданнях, як The Economist, Chicago Tribune, CNN, Globe and Mail, International Herald Tribune і CNET", - зазначив Юрій Голик.

Як відомо, у 2007 році Венс написав книгу Geek Silicon Valley про історію Кремнієвої долини. У 2015 він випустив біографію Ілона Маска, яка розповідає про шлях всесвітньо відомого винахідника і підприємця з Південної Африки на вершину світового бізнесу.

"Ешлі Венс взяв інтерв'ю майже у 300 осіб і провів понад 50 годин в розмовах з Маском, щоб достовірно описати його непросту особистість", - сказав радник губернатора.

Нагадаємо, Hyperloop під час випробувань встановив рекорд швидкості. Це сталося під час змагань в Каліфорнії, які проводила компанія SpaceX серед університетських команд.

