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"Таким не місце в "Динамо": Шовковський жорстко поставив на місце Хачеріді

STYLERДозвілля        17.03.2018 - 13:28
Фото: Олександр Шовковський (facebook.com/Александр Шовковский)
Фото: Олександр Шовковський (facebook.com/Александр Шовковский)

Шовковський обурений поведінкою Хачеріді і пригрозив йому

Легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський жорстко оцінив поведінку Євгена Хачеріді, який в матчі проти "Лаціо" відмовився виходити на поле.

"При мені, коли я ще грав у команді, Хачеріді собі такого б не дозволив. Бо знав, що йому з'являтися мені на очі після цього не варто. Я б його в порошок стер", - написав уславлений голкіпер у себе в Facebook.

Шовковський відзначає, що Хачеріді вже забув, як після його чергового видалення в домашньому матчі, де він одну з жовтих карток отримав за розмови з арбітром, він зробив йому попередження.

"Я його попередив і сказав, що якщо таке ще раз повториться і при цьому команда від цього не дорахується очок, я при всіх в роздягальні його розірву на частини! Так що він про себе загордився?", - обурився Шовковський.

"Я вважаю, що гравцям з таким ставленням до своєї роботи, з таким ставленням до своїх партнерів і нарешті, таким ставленням до самого себе не місце в команді" Динамо "Київ" ", - підсумував Олександр.

Скріншот сторінки facebook.com/Александр Шовковський

Відзначимо, колишній воротар збірної України та київського "Динамо" Олександр Шовковський показав сліди від страшних травм на своїх пальцях після 35-річної кар'єри футбольного голкіпера.

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