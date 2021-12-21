"Київ - нова медична Мекка". Названо ТОП-5 нових інноваційних клінік столиці

У Києві практично кожен місяць відкриваються нові сучасні медичні центри з унікальним обладнанням і висококласними фахівцями. Причина - активний приплив в Україну щорічно десятків тисяч іноземних медичних туристів.

Іноземці вибирають українські клініки через високий клас медиків, через сучасне обладнання, що не поступається за якістю європейському та американському і, найголовніше, через вартість досліджень і лікування в рази нижче, ніж у багатьох країнах світу.

"Іноземні медичні туристи залишають в Україні в рази більше грошей, ніж звичайні туристи: за даними Української асоціації медичного туризму, в 2018 році один іноземний турист залишав в Україні в середньому $2,5 тисяч", - пише Delo.ua.

ТОП-5 нових інноваційних клінік Києва

У середині 2021 року в Києві відкрився Інноваційний центр хірургії серця і судин "Добробут". Це єдиний центр кардіохірургії в Україні і один з небагатьох у світі, де кардіохірургічні операції проводяться мініінвазивно в більш ніж 80% всіх "відкритих" операцій на серці. Це власна розробка хірургів клініки.

"Потужність центру дозволяє розмістити 71 пацієнта на стаціонарне лікування, він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, серед яких ангіограф Siemens Artis Q і томограф Siemens somatom x останнього покоління", - розповів на відкритті установи гендиректор "Добробута" Олег Калашников.

На початку 2021 року в Києві також відкрився медичний центр MEDEUS, що став першим в Україні медзакладом, який запровадив унікальну методику діагностики організму за допомогою квантових і нанотехнологій, які впливають на організм електромагнітними полями, мікрострумами, інфрачервоним світлом. Крім того, використовуються інгаляції медичних газів ксенону і водню.

У клініці всього за 15 хвилин пацієнт отримує точні результати діагностики всіх органів і систем організму, включаючи нервову систему, роботу мозку, нейромедіаторів, гормонів, клітин імунної системи. Технологія квантово-хвильового дослідження організму вже успішно зарекомендувала себе в Німеччині, Японії, Китаї та Сінгапурі, а тепер доступна і в Україні.

Навесні 2021 року медгрупа "Адоніс" відкрила в Києві багатопрофільну клініку з хірургічним стаціонаром. У клініці надають послуги інноваційної реконструктивної хірургії при злоякісних новоутвореннях шлунка, проводять променеву діагностику (КТ, МРТ, високотехнологічна рентген-операційна), інструментальну та лабораторну діагностику. Крім цього нова клініка "Адоніса" надає послуги з інноваційної клітинної терапії та реабілітації після COVID-19.

На початку 2021 року в столиці стали популярними клініки інфузійної терапії. У клініці Recovery club вводять пацієнту коктейлі лікувальних препаратів через крапельницю. Найбільший попит мають детоксикаційні процедури (особливо у свята), а також коктейлі для підвищення імунітету, що дуже важливо для відновлення організму після хвороби.

Замикає п'ятірку відкриттів 2021 року клініко-діагностичний центр HB Medical. Цей заклад укомплектовано новітнім медичним та діагностичним обладнанням для магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп'ютерної томографії (КТ), ультразвукової діагностики (УЗД), низькодозової цифрової рентгенографії (Х-RAY), ендо/колоноскопії, лабораторних аналізів, консультативного прийому лікарів і так далі.

Пацієнту тут гарантують швейцарську якість діагностики, і, дивлячись на рівень обладнання медцентру, в ці слова віриться. МРТ роблять на високопольном томографі SIEMENS 1,5 Тесла експертного класу 2021 року випуску. А КТ запропонують пройти на комп'ютерному томографі SIEMENS 32 зрізу (64 з технологією IVR) експертного класу цього року випуску з можливістю проведення низькодозових обстежень.