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ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні

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Середа 22 червня 2022 20:05
ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні Фото: ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК передала Державній службі з надзвичайних ситуацій розвідувальний та підводний дрони для розмінування територій Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ці дрони значно спростять нашу роботу. Вони будуть використовуватися для обстеження наземної частини території Чернігівської області та підводних територій. Вони дадуть змогу зменшити ризик життя особового складу, який проводить роботи з розмінування", - сказав заступник начальника частини піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Чернігівській області капітан служби цивільного захисту Артем Кузуб.

Зазначається, що завдяки підводному дрону фахівці ДСНС зможуть більш ефективно шукати міни та бойові знаряди, оскільки через сильне фізичне навантаження водолази не можуть довго знаходитись під водою.

Також в ДТЕК підкреслили, що підводним дроном управляти значно складніше, ніж звичайним, тому компанія надасть ДСНС своїх спеціалістів, для того, щоб вони навчили саперів користуватись ним.

"Підводний дрон корисний тим, що він сильно знижує ризик для життя водолазів, оскільки їм необов'язково спускатись під воду. Але він складніший у використанні, ніж звичайний дрон. Ми давно використовуємо підводні дрони для обстеження гідротехнічних споруд ТЕС. Тому ми надамо ДСНС своїх спеціалістів, які навчать їх користуватися ним", - підкреслив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.

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ДТЕК ДСНС
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