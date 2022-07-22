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Зупинив прорив "вагнерівців" ціною життя: на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст "Хлопчик"

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П'ятниця 22 липня 2022 16:45
Зупинив прорив "вагнерівців" ціною життя: на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст "Хлопчик" Фото: на фронті загинув військовий, журналіст Микола Рачок (facebook.com/pasha.k.kashchuk)
Автор: Володимир Костирін

На фронті, захищаючи Україну, загинув молодий військовий і журналіст Микола Рачок з позивним "хлопчик". Життя бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади, філолога, редактора автомобільного порталу InfoCar обірвалося в нерівній битві з російськими окупантами з ВЧК "Ліга" ("вагнерівці"), які намагалися йти на прорив.

Про загибель воїна журналіста передали у Комітеті Верховної Ради зі свободи слова.

27-річний Рачок відправився на передову з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. За п'ять місяців війни, зазначає головний редактор видання Павло Кащук, патріотизм, мотивація і сила духу - зробили з нього воїна.

"Його підрозділ (58 бригада) неочікувано прийняв свій не перший але, здавалося б, нерівний бій з досить чисельним загоном "Ліга" ЧВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про битву під Покровськом (Донецька область) 19 липня.

"Бій непростий, але ворог був повністю знищений. Прорив зупинений. Трупи "елітних" спецназівців купами валяються навколо позицій. Про це писали в новинах. Однак ця перемога була небезкоштовною... " - розповідає Кащук у своєму Facebook.

Побратими розповідають, що Микола свідомо йшов у бій, повернувся на фронт навіть після пропозиції взяти довшу відпустку після важких тижнів у Луганській області.

Зупинив прорив &quot;вагнерівців&quot; ціною життя: на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст &quot;Хлопчик&quot;

Військовий ЗСУ Микола Рачок "Хлопчик" (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Чи можна перемогти Країну у якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю.

Коля, дякую, спочивай з миром! Все не дарма! Ми не будемо сумувати, ми радітимемо за тебе і за твою перемогу, за нашу майбутню перемогу, якої без тебе не було б", - зазначає Кащук.

Зупинив прорив &quot;вагнерівців&quot; ціною життя: на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст &quot;Хлопчик&quot;

Захисник України, журналіст Микола Рачок (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

Раніше повідомлялося, що в бою за Україну загинув народний герой Андрій Верхогляд.

А також ми розповідали, що на початку липня у бою загинув героєм молодий український командир "Елвіс".

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