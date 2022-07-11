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Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України

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Понеділок 11 липня 2022 16:03
Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України Захисники України з 24 ОМБр (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився фотографіями Захисників України з 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Фото безстрашних і залізних бійців Залужний опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Наша залізна 24 ОМБр імені короля Данила понад рік без ротації на сході України. Маю честь захищати рідну країну пліч-о-пліч з такими воїнами. Залізним кроком вперед до Перемоги!"- так підписав фотографії Головнокомандувач ЗСУ.

Варто відзначити, що на своїй офіційній сторінці в Facebook бійці відповіли Залужному: "Дякуємо за довіру, пане генерал! Разом до Перемоги!"

Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України

Фото: facebook.com/CinCAFU

24 ОМБр з'явилася фактично в 1992 році. Після розпаду СРСР 24-та мотострілецька дивізія увійшла до складу ЗСУ. 18 лютого 1992 року військовослужбовці склали присягу на вірність Українському народові.

Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України

Фото: facebook.com/CinCAFU

2001 року указом президента України цій бригаді було присвоєно почесне найменування "імені князя Данила Галицького".

У 2004 році 24 ОМБр була визнана найкращою бригадою в західному оперативному командуванні.

На фронті бійці 24 ОМБр перебувають з початку військової агресії у 2014 році. Вони брали участь в боях за Слов'янськ, Красний Лиман, Лисичанськ, Георгіївці, Лутугиному, Погоди, під Луганським аеропортом. У 2022 році бригада брала участь в обороні Попасної.

Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України

Фото: facebook.com/CinCAFU

6 травня 2022 року бригада була нагороджена Почесною відзнакою"За мужність і відвагу". Символіка і девіз бригади з 2017 року - Militеs Regum (піхота короля).

Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниЗалізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників УкраїниФото: facebook.com/CinCAFU

До речі, раніше ми розповідали біографію Валерія Залужного і повідомляли, що він був першим заступником 24 ОМБр у Яворові Львівської області.

А ще ми писали, що українські воїни показали емоційне відео на пісню, яку писали в окопі під Луганськом.

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