Эти знаки Зодиака не умеют экономить: деньги могут уйти за один вечер

12 место - Козерог

Козероги обычно очень ответственно относятся к финансам и не любят тратить деньги без надобности. Перед большой покупкой они все просчитают и только потом достанут кошелек.

11 место - Дева

Девы умеют контролировать бюджет и редко покупают что-то совсем необдуманное. Они могут долго сравнивать цены, искать выгодные предложения и составлять список требуемого.

10 место - Телец

Тельцы любят комфорт и качественные вещи, но, как правило, не хотят оставаться без финансовой подушки. Они способны потратить больше на то, что действительно ценят, однако бездумные покупки - не их стиль.

9 место - Скорпион

Скорпионы умеют контролировать свои желания, особенно когда имеют конкретную финансовую цель. В то же время, если они чего-то очень захотели, то могут не жалеть денег и даже не рассказывать о своем расходе другим.

8 место - Рак

Раки в общем-то осторожны с деньгами, ведь для них важно чувствовать стабильность и безопасность. Но ради семьи, дома или близких людей они могут превысить запланированный бюджет.

7 место - Весы

Весы любят красивые вещи и приятные покупки, поэтому иногда могут поддаться искушению. Особенно сложно им пройти мимо стильной одежды, аксессуаров или что-то, что сделает жизнь более комфортной.

6 место - Водолей

Водолеи не всегда придерживаются классического подхода к финансам. Они могут долго экономить, а потом внезапно потратить значительную сумму на технику, путешествие, хобби или какую-нибудь необычную вещь.

5 место - Близнецы

Близнецы легко увлекаются новыми идеями и покупками, обещающими яркие впечатления. Им бывает сложно пройти мимо интересного предложения, особенно если оно кажется выгодным только сейчас.

4 место - Рыбы

Рыбы могут тратить деньги эмоционально, особенно когда хотят порадовать себя или кого-нибудь из близких. Настроение для них иногда важнее финансового плана, поэтому спонтанная покупка может казаться замечательной идеей.

3 место - Лев

Львы любят красивую жизнь и не всегда готовы себе в ней отказывать. Они могут легко потратить деньги на дорогую одежду, ресторан, подарок или вещь, подчеркивающую их статус.

2 место - Стрелец

Стрельцы могут тратить деньги с особым азартом, особенно когда речь идет о путешествиях, развлечениях и новых впечатлениях. Они часто руководствуются принципом "живем один раз", а бюджет могут подумать уже после покупки.

1 место - Овен

Овны возглавляют рейтинг наиболее импульсивных транжир. Они могут увидеть желаемую вещь, мгновенно решить, что она им нужна, и совершить покупку раньше, чем успеют подумать о последствиях.