К чему снится, что вы летаете: что означают полет в небе и падение по сонникам Ванги и Миллера

Что значит летать во сне по Миллеру

В американском соннике Густава Миллера, опубликованном в начале XX века, толкование зависит от деталей сновидения. К примеру, высота полета и пейзаж под ногами могут полностью изменить его значение.

Если человек летит очень высоко, Миллер связывал это с возможными семейными невзгодами. Но низкий полет над землей он трактовал как признак недомогания или тревожного периода, после которого последует восстановление.

Отдельное внимание автор уделял тому, что человек видит внизу:

Зеленые деревья и растительность - временные трудности, за которыми может наступить более благоприятный период.

Мутная вода - оговорка быть осторожнее в личных делах.

Разрушенные места - предвестие неудач и неблагоприятных обстоятельств.

Падение во время полета - символ неудачи. В то же время, если человек просыпается еще при падении, Миллер трактовал это как возможность вернуть утраченные позиции.

Как полет во сне объясняют за сонником Ванги

В интернете можно найти немало толкований полета во сне, которые приписывают болгарской провидице Ванге. К примеру, Sonnyk такой сюжет связывает с будущей дорогой, в других - с переживаниями за близких или желанием контролировать события в собственной жизни.

В частности, полет на самолете в отдельных онлайн-толкованиях объясняют стремлением упорядочить дела дома или на работе. А полет над знакомыми местами - с желанием лучше контролировать собственные обстоятельства.

Что означает сон о полете для мужчины, женщины и ребенка

В популярных сонниках значение полета нередко объясняют, учитывая, кому именно приснилось такое сновидение. Одни толкования акцентируют внимание на стремлении к свободе и новым достижениям, другие - на личных переживаниях, отношениях или страхе потерять контроль над обстоятельствами.

К чему снится летать мужчине

Подниматься высоко в небо - такой сон в некоторых сборниках связывают с большими планами, амбициями и желанием добиться успеха.

Управлять самолетом или лететь на нем может символизировать стремление продвигаться вперед, изменять жизнь и воплощать задуманное.

Летать вместе с женщиной - в толкованиях, связывающих с психоаналитиком Зигмундом Фрейдом, пишет портал York University, подобный сюжет рассматривают через призму влечения и романтических переживаний.

Внезапно сорваться вниз во время полета - сонники иногда связывают с неуверенностью, опасениями по поводу важных решений или страхом потерпеть неудачу.

Что значит полет во сне для женщины

Лететь самой, без посторонней помощи - в популярных толкованиях это образ самостоятельности, стремление к переменам и желание распоряжаться собственной жизнью.

Парит над зелеными деревьями - за сонником Густава Миллера, такой сюжет предвещает временные препятствия, после которых ситуация может улучшиться.

Путешествовать по самолету во сне - некоторые современные сонники трактуют это как символ новых планов, изменений или потребности выйти за пределы привычного.

Наблюдать, как летит мужчина - в толкованиях, приписывающих Фрейду, такой образ могут связывать с романтическими ожиданиями и поиском эмоциональной близости.

К чему снится летать ребенку

Самой подниматься над землей - в некоторых сонниках это трактуют как символ развития, роста и стремления познавать мир.

Лететь высоко над домами или деревьями - такой образ связывают с мечтами, фантазией и желанием открывать для себя что-то новое.

Испытывать страх и падать - в популярных сборниках это иногда объясняют волнением или неуверенностью.

Легко парить в воздухе и радоваться - положительное толкование связывает этот сюжет с чувством свободы, безмятежностью и хорошим настроением.