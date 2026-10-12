Гороскоп на 12-18 октября: астролог Нуньес назвала знаки Зодиака, которым повезет

Телец

Тельцам на этой неделе следует обратить особое внимание на отношения и эмоциональную связь с близкими. Совместный поход в кино, ужин в любимом заведении или новое занятие вдвоем помогут добавить романтики в повседневность.

Также это благоприятный период для развития талантов и совершенствования навыков, которые могут пригодиться в будущем. Не требуйте от себя идеального результата с первой попытки: ошибка является частью обучения, а удовольствие от процесса поможет двигаться вперед.

Рак

Для Раков главной темой недели станут отношения, откровенные разговоры и эмоциональная близость. Могут напомнить о себе воспоминания о прошлых связях, так что важно не зацикливаться на ошибках и не винить себя за то, что уже невозможно изменить.

Если вы находитесь в паре, уделите больше внимания партнеру и попытайтесь спокойно обсудить вопросы, которые давно оставались нерешенными. Также неделя будет способствовать творчеству и занятиям, которые приносят радость: позвольте себе делать то, что любите, не оглядываясь на чужие ожидания.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе следует сосредоточиться на себе, собственных ценностях и самооценке. Может возникнуть желание обновить гардероб или порадовать себя покупками, но лучше обратить внимание на то, что уже доставляет удовольствие.

В общении с другими проявляйте дипломатичность и не спешите становиться на чью-либо сторону в спорах. Постепенно вы сможете укрепить авторитет и научиться относиться к себе с большей любовью.

Стрелец

Стрельцам следует посвятить эту неделю отдыху, восстановлению сил и переосмыслению собственных потребностей. Не отказывайтесь от мечтаний, даже если путь к ним кажется сложным: поддержка опытных людей поможет найти мотивацию.

В то же время внимательно следите за расходами и не позволяйте желанию порадовать себя нарушать финансовые планы. Продуманный бюджет и последовательность помогут вам более уверенно чувствовать себя в материальных вопросах.

Козерог

Для Козорогов неделя станет прекрасной возможностью укрепить дружеские связи и уделить время людям, с которыми приятно проводить время. Встреча за кофе, спонтанная прогулка или небольшое приключение помогут отвлечься от повседневных забот.

Во второй половине недели стоит взяться за домашние дела, которые давно ждали своей очереди, или наконец реализовать идею об обустройстве дома. Однако не перегружайте себя новыми обязанностями: планируйте дела заранее и не стесняйтесь просить о помощи.