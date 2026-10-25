Гороскоп на 26 октября - 1 ноября: Раку, Овну и Козерогу повезет с деньгами

Овен

Овнам следует вспомнить, как изменилось их отношение к деньгам и собственной ценности в течение года. Полнолуние в Тельце 26 октября станет поводом задуматься, позволяют ли они себе стремиться к большему, а не только сосредотачиваться на ежедневном выживании.

На следующей неделе не обязательно делать резкие шаги - важнее заметить уже полученные результаты и осознать, что они заслуживают благосостояния. Позвольте себе не только работать ради будущего, но и наслаждаться тем, что есть сейчас.

Козерог

Для Козерогов период с 26 октября по 1 ноября может принести интересные перспективы в финансах и карьере. По астрологическому прогнозу, 30 октября гармоничный аспект Северного узла в Водолее и ретроградной Венеры в Весах будет символизировать вознаграждение за предыдущие усилия.

В то же время возможности могут появиться не так, как вы ожидали, поэтому не стоит исключать необычные предложения только потому, что они не отвечают вашим планам. Будьте готовы принимать результаты своего труда и выходить за пределы привычных представлений об успехе.

Рак

Ракам на следующей неделе следует внимательнее прислушиваться к собственной интуиции, особенно когда речь идет о мечтах, финансах и будущих решениях. 29 октября Луна в Близнецах образует благоприятный аспект с Юпитером во Льве, что в рамках астрологического прогноза связывают с вдохновением и новыми идеями.

Не спешите сразу воплощать каждый замысел - лучше записывайте мысли, возникающие в течение дня, и обращайте внимание на то, что вас особенно увлекает. Именно среди этих идей вы можете найти направление, которое поможет вам приблизиться к желаемой жизни.