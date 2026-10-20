Ретроградные Венера и Меркурий: что астролог Соловьева советует не делать до 25 октября

Ретроградная Венера и Меркурий: что следует учесть

По прогнозу Соловьевой, с 3 октября по 14 ноября длится ретроградный период Венеры. Астролог советует в это время не планировать пластические операции и косметологические процедуры, не регистрировать брак, не начинать новых отношений и не спешить с большими покупками, кредитами и финансовыми проектами.

В этот период, по ее мнению, следует использовать для переосмысления личных и деловых взаимоотношений, разрешения старых конфликтов, пересмотра гардероба и творческих занятий.

До 24 октября также длится теневой период ретроградного Меркурия, а с 24 октября по 13 ноября, по прогнозу астролога, начнется его ретроградное движение.

В это время она советует не планировать важные переговоры, подписание новых договоров, приобретение техники, важные платежи и ответственные командировки. Можно возвращаться к старым проектам, восстанавливать контакты, искать потерянные вещи и собирать информацию.

20 октября

По прогнозу астролога день неблагоприятный для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

Также она советует не начинать новую работу, не покупать и не ремонтировать автомобиль или бытовую технику, не планировать дальние путешествия и не перегружать себя работой.

21 октября

Соловьева советует избегать сплетен, лишних разговоров и непроверенной информации. По ее прогнозу, в этот день следует внимательнее следить за личными вещами, поскольку возможны обман и мошенничество.

Астролог также рекомендует не планировать значительные физические и интеллектуальные нагрузки.

Отдельно она обращает внимание на период, когда Луна будет без курса - с 11:42 до 15:35 по киевскому времени.

По астрологической интерпретации, в это время лучше не начинать важные дела, не делать значительных покупок и не полагаться на новые предложения, которые могут оказаться неперспективными.

22 октября

В этот день астролог советует не начинать новые дела в сферах бизнеса, юриспруденции, образования, науки и международного сотрудничества.

Вместо этого следует подвести итоги и уделить внимание уже начатым задачам. Соловьева также рекомендует не обострять конфликты, поскольку после ссоры может быть сложнее возобновить отношения.

Еще один совет - не зацикливаться на собственных проблемах и не перегружать сердечно-сосудистую систему.

23 октября: Солнце переходит в знак Скорпиона

В пятницу, 23 октября, Солнце перейдет в знак Скорпиона и будет оставаться там до 22 ноября 2026 года.

Астролог считает, что положительное влияние этого периода могут ощутить Скорпионы, Рыбы, Раки, Козероги и Девы. Тельцам, Львам и Водолеям она советует быть внимательнее.

По словам Соловьевой, изменения могут касаться финансов, рисков, здоровья, романтических отношений, досуга с детьми, развлечений и карьеры.

Кроме того, 23 октября Луна будет без курса с 06:31 до 22:53 по киевскому времени. В этот промежуток она рекомендует не начинать важные дела, не делать значительных покупок и не принимать ответственных решений.

24 октября

Астролог советует не планировать новые важные дела, хирургические и стоматологические вмешательства и визиты в парикмахерскую.

По ее прогнозу, в этот день могут усилиться тоска, уныние и меланхолия. Она рекомендует переключить внимание на полезные занятия, домашние дела и самосовершенствование.

Также Соловьева советует соблюдать режим и уважать собственное и чужое время.

25 октября

Катерина Соловьева характеризует этот период как сложный из-за возможных искушений и эмоционального напряжения. Она советует не начинать новые дела, связанные с развлечениями, азартными играми, романтическими приключениями, престижными должностями и дорогими вещами.

Зато лучше завершать начатые проекты, подводить итоги и возвращать долги. Астролог также рекомендует избегать импульсивных решений и чрезмерного нервного напряжения.

Отдельная оговорка касается периода с 12:05 до 13:47 по киевскому времени, когда Луна, по ее данным, будет находиться в так называемом разрушительном градусе Овна.

Соловьева связывает это время с испытаниями на выдержку и умением контролировать эмоции. Поэтому она советует не назначать на этот промежуток важных дел и избегать решений, принятых под влиянием страха или гнева.