Таро-гороскоп на 17 октября: прогнозы для Раков, Львов и других знаков Зодиака
Одним важно не упустить новые возможности, другим - разобраться с тем, что давно не дает покоя. Карты Таро на 17 октября подготовили отдельные подсказки для каждого знака Зодиака.
Styler рассказывает более подробно, чего ждать в субботу.
Овен
Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая
Овнам стоит задуматься, действительно ли они довольны тем, к чему стремятся. День может показать, что внешний успех не всегда доставляет ожидаемое счастье, поэтому не игнорируйте собственные потребности ради чужого одобрения.
Телец
Карта Таро: Повешенный, перевернутый
Тельцам пора выходить из состояния неопределенности и перестать откладывать важные решения. Если определенная ситуация давно не меняется, попробуйте взглянуть на нее под другим углом и сделать хотя бы небольшой шаг вперед.
Близнецы
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая
Близнецы могут увидеть выход из проблемы, которая в последнее время отнимала много сил. Не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь говорить о своих трудностях: поддержка может прийти именно тогда, когда вы отважитесь ее принять.
Рак
Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая
Для Раков этот день символизирует постепенное эмоциональное обновление и возможность отпустить старые обиды. Не заставляйте себя забыть неприятные события в мгновение ока, но позвольте себе двигаться дальше и не возвращаться к тому, что причиняет боль.
Лев
Карта Таро: Десятка Жезлов
Львам может показаться, что на их плечи свалилось слишком много обязанностей. Не пытайтесь контролировать все самостоятельно: распределите дела, определите приоритеты и оставьте время на отдых, прежде чем усталость начнет влиять на настроение.
Дева
Карта Таро: Король Пентаклей
Девам карта советует опираться на практичность, опыт и здоровый расчет. День подходит для финансовых вопросов, планирования бюджета и решений, которые приносут долгосрочную пользу, а не мгновенное удовольствие.
Весы
Карта Таро: Сила
Весам понадобятся выдержка, уверенность и умение управлять эмоциями. Не обязательно доказывать свою правоту давлением или спорами: спокойная позиция и доброжелательность могут помочь разрешить даже непростую ситуацию.
Скорпион
Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая
Скорпионам может быть сложно окончательно оставить позади прошлое или решиться на перемены. Не позволяйте страху перед неизвестным удерживать вас в ситуации, которая больше не приносит пользы, и не требуйте мгновенных результатов.
Стрелец
Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая
Стрельцам следует быть честными с собой и людьми вокруг. День будет способствовать прояснению недоразумений, признанию ошибок и откровенным разговорам, которые помогут восстановить доверие. Не откладывайте важную правду, если она давно нуждается в озвучивании.
Козерог
Карта Таро: Тройка Кубков
Козерогов может ждать приятное общение, встреча с друзьями или повод отпраздновать небольшое достижение. Не сосредотачивайтесь на работе и обязанностях: поддержка близких и общие положительные моменты помогут восстановить силы.
Водолей
Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая
Водолеи могут ощутить желание вырваться из привычного ритма и обратить внимание на новые возможности. Не исключайте интересные предложения только потому, что они появились неожиданно: иногда именно изменение взгляда помогает увидеть перспективу, которую раньше не замечали.
Рыбы
Карта Таро: Король Жезлов
Рыбам следует проявить инициативу и не бояться брать ответственность за собственные решения. Карта символизирует решительность, амбиции и лидерские качества, так что день можно использовать для продвижения важного дела или начала нового проекта. В то же время не забывайте учитывать мнения других и не путайте уверенность с давлением.
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