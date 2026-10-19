Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 19 по 25 октября

Овен

Карта Таро: Рыцарь Монет

Овнам на этой неделе следует запастись терпением и сосредоточиться на долгосрочных целях. Настойчивость, последовательность и ответственное отношение к делам помогут достичь желаемого результата, даже если прогресс покажется медленным. Не отвлекайтесь на чужой хаос - сейчас ваше главное преимущество состоит в умении двигаться вперед шаг за шагом.

Телец

Карта Таро: Смерть

Тельцов ждет завершение определенного этапа, который давно назревал и теперь освободил место для нового. Не стоит держаться за то, что утратило актуальность: изменения помогут переосмыслить приоритеты и открыть перспективы, о которых вы раньше не задумывались. Позвольте себе двигаться вперед без лишнего сожаления о прошлом.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Жезлов

Близнецам придется проявить выдержку и продемонстрировать умение справляться с непредсказуемыми обстоятельствами. Даже если вокруг будут царить суматоха и недоразумения, вы сможете найти выход и стать сильнее благодаря полученному опыту. Не бойтесь трудностей - ваша гибкость поможет превратить хаос в возможность.

Рак

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Ракам следует быть готовыми к критике, спорам и столкновению разных взглядов. Не воспринимайте каждое замечание близко к сердцу: внимательно присмотритесь к ситуации, попытайтесь понять мотивы других людей и сделайте полезные выводы. Эта неделя поможет лучше разобраться в окружении и научиться реагировать на конфликты более спокойно.

Лев

Карта Таро: Семерка Монет

Львам пора отпустить то, что больше не приносит пользы, - будь то устаревшие обязанности, изнурительные отношения или занятия, которые потеряли смысл. Не пытайтесь любой ценой удержать прошлое и доказать свою правоту. Освободив пространство для нового, вы почувствуете облегчение и сможете сосредоточиться на действительно важных вещах.

Дева

Карта Таро: Отшельник

Для Дев неделя может оказаться насыщенной - интересные знакомства, перспективные предложения и полезная информация. Не исключены приятные новости по поводу работы, новые союзы или неожиданные приглашения, которые откроют перед вами дополнительные возможности. В то же время не теряйте собственного мнения среди чужих историй и сплетен - используйте полученные знания себе на пользу.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков

Весам может напомнить о себе прошлое: не исключены неожиданные сообщения от бывших друзей, знакомых или людей, по которым вы скучали. Не спешите исключить возможность возобновить общение, ведь на этот раз обстоятельства могут сложиться иначе. Если вы тоже чувствуете ностальгию, позвольте себе откровенный разговор и прислушивайтесь к интуиции.

Скорпион

Карта Таро: Десятка Жезлов

Скорпионам следует начать неделю без спешки и не брать на себя больше обязанностей, чем они могут выполнить. Даже если появится множество соблазнительных предложений и планов, найдите время для отдыха, восстановления сил и уединения. Когда мысли станут яснее, вы сможете определить, чего действительно хотите от нового личного года и как лучше этого достичь.

Стрелец

Карта Таро: Десятка Кубков

Стрельцов ждет благоприятный период для любви, романтики и укрепления близких отношений. Не сдерживайте чувства: флиртуйте, признавайтесь в симпатии, отваживайтесь на откровенные разговоры и не бойтесь делать красивые жесты. Также уделите внимание семье и друзьям - именно поддержка близких сделает эту неделю особенно теплой и счастливой.

Козерог

Карта Таро: Сила

Козероги смогут превратить даже непростые обстоятельства в собственное преимущество. Ваша выдержка, решительность и умение сохранять холодный ум помогут разобраться в запутанных ситуациях и увидеть то, что раньше оставалось без внимания. Не бойтесь перемен и неожиданностей - на этой неделе они могут стать толчком к важным решениям.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Мечей

Водолеям придется попрощаться с чем-то или кем-то, и это завершение может принести долгожданное облегчение. Не стоит драматизировать ситуацию или пытаться удержать то, что уже исчерпало себя: примите изменения с достоинством и пожелайте всем причастным добра. Впереди вас ждут новые горизонты, а завершение старого этапа поможет увереннее двигаться вперед.

Рыбы

Карта Таро: Паж Жезлов

Рыбам следует избегать лишних драм, чужих тайн и настроений, которые могут забрать их энергию. Проявляйте сочувствие, но не позволяйте проблемам других людей омрачать ваши собственные радости. Неделя будет способствовать приключениям, экспериментам и веселому общению, поэтому чаще выбирайте компанию, которая будет вдохновлять вас на новые впечатления.