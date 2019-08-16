У 210 окрузі на Чернігівщині "тітушки" за наказом кандидата Приходька намагаються зірвати роботу ОВК

У 210 окрузі на Чернігівщині "тітушки" намагаються зірвати роботу ОВК

Скандальну ОВК №210 оточили невідомі люди в балаклавах

Робота Окружної виборчої комісії на 210 окрузі в Прилуках під загрозою зриву – команда кандидата в народні депутати Бориса Приходька вдається до брудних і незаконних дій, аби унеможливити встановлення результатів волевиявлення виборців. Про це стало відомо з відеозапису, на якому скандальну ОВК №210 оточили люди в балаклавах.

У 210 окрузі на Чернігівщині "тітушки" намагаються зірвати роботу ОВК

У 210 окрузі на Чернігівщині "тітушки" намагаються зірвати роботу ОВК

Борис Приходько, який програв вибори, зібрав "тітушок" під приміщенням ОВК і намагається його штурмувати. У стіни ОВК вже полетіли перші димові шашки. Саме в цей час комісія займається перерахунком голосів для того, щоб надати протокол до Центральної виборчої комісії. Роботу молодиків, кажуть активісти, особисто курує Приходько.

"Сьогодні пан Приходько разом із "тітушками" блокує роботу ОВК, тисне на комісію, "тітушки" нападають на людей, приміщення ОВК мінується, летять димові шашки. Саме в ці хвилини пан Приходько особисто віддає накази "тітушкам", які ймовірно готують силове захоплення будівлі ОВК у Прилуках", – повідомив з місця подій Сергій Коровченко, який переміг на виборах за попередніми результатами.

Зазначимо, таке відбувається не вперше. За словами активістів, команда Бориса Приходька вже вкотре намагається унеможливити встановлення результатів на 210 окрузі.

Штурм ОВК №210

Нагадаємо, що округ №210 – останній зі 199 округів, де не встановлено результати виборів. Шостий окружний адміністративний суд визнав вибори на дільниці №740243 недійсними. ЦВК постановила надати уточнений протокол до 12:00 16 серпня. Наразі робота ОВК на 210 окрузі під загрозою зриву.