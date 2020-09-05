Біда в двох сім'ях: кандидат у мери прокоментував ДТП за участю сина

ДТП у Кривому Розі (коллаж: РБК-Україна)

Шевчик стверджує, що його син не збирався ховатися з місця ДТП

У Кривому Розі сталося резонансне ДТП з сином кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Молодий хлопець за кермом Volkswagen наїхав на 11-річну дитину на пішохідному переході.

Сам Шевчик вже прокоментував на сторінці в Facebook ДТП за участю сина, написавши, що біда сталася в двох сім'ях.

"В сім'ї 11-річного хлопчика Саші і моєї. Мій син Марк йшов від зіткнення з авто, втратив керування і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний", - написав кандидат у мери.

Він також підтвердив, що у дитини закрита черепно-мозкова травма, надколи правої скроневої кістки, підозра на ушкодження внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна.

Шевчик стверджує, що його син Марк не переховувався і не збирався ховатися з місця ДТП, навпаки, викликав швидку допомогу, був тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією.

"Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянуто за законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпеку цієї дитини. З Сашиними батьками Наталією Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування та реабілітації", - додав він.

У свою чергу, він пише, що бере на себе особисту відповідальність за майбутнє сина.

"Вважаю, що зараз це моя найперша задача як батька і як людини. Хочу сказати величезне спасибі нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", - написав він.

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