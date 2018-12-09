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Втікач з Голосіївського суду сам викликав собі поліцію

STYLERПодії    09.12.2018 - 07:40
Втікач з Голосіївського суду сам викликав собі поліцію
Кадр з відео

Андрій Йолкін попросив, щоб його забрали під варту

Підозрюваний в умисному жорстокому вбивстві Андрій Йолкін, який втік із Голосіївського районного суду, 7 грудня повернувся і сам викликав собі поліцію.

Йолкін є колишнім співробітником міліції Кривого Рогу. Він разом з двома чоловіками - міліціонером і раніше судимою хлопцем викрадали і вбивали людей, щоб заволодіти їх майном, йдеться в сюжеті ТСН.

Втікач з Голосіївського суду сам викликав собі поліцію

Втікач з Голосіївського суду сам викликав собі поліціюКадр з відео

Зараз же чоловік просить, щоб його взяли під варту і доводить, що втік із суду на знак протесту проти його утримання в СІЗО.

Як повідомляють представники прокуратури та поліції, підозрюваний буде виконувати певну судом рішення. До цього Голосіївський суд Києва постановив взяти Андрія під варту замість домашнього арешту.

"Чоловік стверджує, що бігти не збирався, а лише демонстрував свою незгоду з рішенням, адже мав рішення Європейського суду з прав людини, що він не може міститися в таких умовах протягом більше шести років... Затриманий називає рішення суду свавіллям і каже - бігти не збирався, а тільки привертав увагу до своєї справи", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що за втечу проти Йолкіна порушено ще одну справу. Правоохоронці впевнені, що Йолкін втік би з країни при першій можливості, однак не зміг втілити цей задум у життя".

Раніше прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, повідомила, що підозрюваний затриманий.

Нагадаємо, що в четвер, 6 грудня, у Києві з будівлі суду втік підозрюваний у вбивстві, що знаходився до того під домашнім арештом. Коли суддя змінив йому запобіжний захід на утримання під вартою, Йолкін "вийшов у коридор і зник".

Відео: РБК-Україна

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