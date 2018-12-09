Беглец из Голосеевского суда сам вызвал себе полицию

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Андрей Елкин попросил, чтобы его забрали под стражу

Подозреваемый в умышленном жестоком убийстве Андрей Елкин, который сбежал из Голосеевского районного суда, 7 декабря вернулся и сам вызвал себе полицию.

Елкин является бывшим сотрудником милиции Кривого Рога. Он, вместе с двумя мужчинами - милиционером и ранее судимым парнем похищали и убивали людей, чтобы завладеть их имуществом, говорится в сюжете ТСН.

Кадр из видео

Сейчас же мужчина просит, чтобы его взяли под стражу и доказывает, что убежал из суда в знак протеста против его содержания в СИЗО.

Как сообщают представители прокуратуры и полиции, подозреваемый будет выполнять определенное судом решение. До этого Голосеевский суд Киева постановил взять Андрея под стражу вместо домашнего ареста.



"Мужчина утверждает, что бежать не собирался, а лишь демонстрировал свое несогласие с решением, ведь имел решение Европейского суда по правам человека, что он не может содержаться в таких условиях в течение более шести лет... Задержанный называет решение суда произволом и говорит - бежать не собирался, а только привлекал внимание к своему делу", - говорится в сообщении.

Интересно, что за побег против Елкина возбуждено еще одно дело. Правоохранители уверены, что Елкин убежал бы из страны при первой возможности, "однако не смог воплотить этот замысел в жизнь".

Ранее пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщила, что подозреваемый задержан.

Напомним, что в четверг, 6 декабря, в Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве, находившийся до того под домашним арестом. Когда судья изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, Елкин "вышел в коридор и исчез".

Видео: РБК-Украина