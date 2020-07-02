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Чиновника КМДА підозрюють у вбивстві матері: що відомо про трагедію

STYLERПодії    02.07.2020 - 15:26
Чиновника КМДА підозрюють у вбивстві матері: що відомо про трагедію
Вбивство в Києві (Колаж РБК-Україна)

Молодий чоловік посварився з батьками і кинувся на матір з ножем

У Києві сталася страшна трагедія. Під час побутової сварки 30-річний чоловік вдарив ножем жінку та побив чоловіка. У поліцію подзвонили сусіди, які почули шум і звуки боротьби.

Як повідомили в поліції, трагедія сталася в Шевченківському районі столиці ще 28 червня. Деталі злочину не розголошувалися, оскільки у справі виявився замішаний чиновник з департаменту земельних ресурсів КМДА.

В поліцію подзвонили перелякані сусіди та повідомили, що в будинку по вулиці Глибочицькій дуже голосно сваряться сусіди й чути звуки бійки. Патрульні прибули на місце виклику і біля під'їзду їх чекали стривожені мешканці. У зазначеній квартирі двері їм не відкрили й там вже було тихо.

На балконі під'їзду вони виявили чоловіка, господаря закритої квартири. Він був побитий і перебував у шоковому стані, просив про допомогу. За словами потерпілого, у квартирі залишилася його дружина та 30-річний син. Між дорослим сином і батьками стався конфлікт, чоловікові вдалося втекти, але він сильно переживає за дружину, яка залишилася всередині.

Патрульні прийняли рішення потрапити у квартиру й один з сусідів дозволив скористатися для цього своїм балконом. В одній з кімнат було виявлено тіло жінки з ножовими пораненнями, допомогти їй вже було не можна, вона померла.

"Ми встановили, що напередодні батьки приїхали до сина, і між ними виник конфлікт. Молодий чоловік спочатку побив батька, а після – схопив кухонний ніж і вдарив ним матері в груди й в бік. Від отриманих травм жінка померла на місці", – розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Поруч з тілом матері виявили молодого чоловіка, якого одразу затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Був знайдений ніж з бурими слідами, його відправили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Затриманому повідомлено про підозру, на час розслідування суд залишив підозрюваного під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив хрещений.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Київпреступления
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