ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі провчили шкуродера, який труїв собак: "самосуд" зняли на відео

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 19 липня 2022 22:17
У Дніпрі провчили шкуродера, який труїв собак: "самосуд" зняли на відео Фото: у Дніпрі зв'язали живодера та примотали до дерева (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі жителі масиву Деївка затримали чоловіка, який труїв собак, використовуючи отруту для щурів. Шкуродер активно пручався і навіть вдарив одну з жінок, яка його утримувала, але громадянина зі зв'язаними руками примотали плівкою до дерева, спустили штани, а після викликали поліцію.

Про це 19 липня передає Telegram-канал "ХД".

Також місцеві жителі зняли те, що відбувається, на відео, і кадри розмітили в мережі.

Інцидент стався сьогодні в провулку Глібова, 6-Б. За словами очевидців, чоловік, якого запідозрили у вбивстві собак, поводився неадекватно. У зловмисника в кишені також знайшли при собі ніж.

На кадрах видно, що молодий хлопець тримає чоловіка, а дві жінки поруч вимагають, щоб той віддав холодну зброю.

Шкуродер пробував вирватися і розмахував руками, і тоді на підмогу прийшов ще один чоловік, щоб втихомирити неадеквата.

У Дніпрі провчили шкуродера, який труїв собак: &quot;самосуд&quot; зняли на відео

Жителі Дніпра затримали чоловіка, який труїв собак (фото: скріншот з відео)

Зловмиснику зв'язали руки за спину, після - підвели до дерева поруч з парканом, і за допомогою плівки примотали до стовпа. Після цього з нього стягнули шорти, і стали викликати правоохоронців.

У Дніпрі провчили шкуродера, який труїв собак: &quot;самосуд&quot; зняли на відео

Шкуродера примотали до дерева і викликали поліцію (фото: скріншот з відео)

Попереджаємо, на відео з "самосудом" звучить нецензурна лайка!

Відео: у Дніпрі в Діївці місцеві жителі провчили шкуродера

Раніше повідомлялося, що в Києві двірник з мітлою побив безхатченків, які кривдили дворових собак.

Також ми писали про те, що солдат ЗСУ рятує безпритульних тварин і вже став зіркою в західних ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро живодер
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя