У Дніпрі провчили шкуродера, який труїв собак: "самосуд" зняли на відео

У Дніпрі жителі масиву Деївка затримали чоловіка, який труїв собак, використовуючи отруту для щурів. Шкуродер активно пручався і навіть вдарив одну з жінок, яка його утримувала, але громадянина зі зв'язаними руками примотали плівкою до дерева, спустили штани, а після викликали поліцію.

Також місцеві жителі зняли те, що відбувається, на відео, і кадри розмітили в мережі.

Інцидент стався сьогодні в провулку Глібова, 6-Б. За словами очевидців, чоловік, якого запідозрили у вбивстві собак, поводився неадекватно. У зловмисника в кишені також знайшли при собі ніж.

На кадрах видно, що молодий хлопець тримає чоловіка, а дві жінки поруч вимагають, щоб той віддав холодну зброю.

Шкуродер пробував вирватися і розмахував руками, і тоді на підмогу прийшов ще один чоловік, щоб втихомирити неадеквата.

Жителі Дніпра затримали чоловіка, який труїв собак (фото: скріншот з відео)

Зловмиснику зв'язали руки за спину, після - підвели до дерева поруч з парканом, і за допомогою плівки примотали до стовпа. Після цього з нього стягнули шорти, і стали викликати правоохоронців.

Шкуродера примотали до дерева і викликали поліцію (фото: скріншот з відео)

Попереджаємо, на відео з "самосудом" звучить нецензурна лайка!

Відео: у Дніпрі в Діївці місцеві жителі провчили шкуродера