Їдуть на Київ: нові подробиці нападу на поліцейського в Харкові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ім'я замовника злочину правоохоронцям вже відомо

У Харкові невідомі в балаклавах вчинили напад на офіцера поліції. В результаті 39-річний начальник відділу оперативних розробок отримав поранення голови і шиї і був доставлений в лікарню. На щастя, зараз життю співробітника Департаменту карного розшуку нічого не загрожує.

Як відомо, злочинці напали на поліцейський прямо біля під'їзду його будинку на вулиці Краснодарській, 171-А. Бандити вдарили його і зробили декілька пострілів в область голови. Це сталося 16 січня о 7:40 ранку.

Місце злочину (фото: facebook.com/police.kharkov)

За попередньою інформацією, після цього злочинці негайно зникли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору, номер якого закінчується на "1012АА". Імовірно нападники на "копа" їдуть у бік Києва.

Зараз співробітники Національної поліції вживають заходів щодо встановлення осіб зловмисників та їх затримання. Для цього введено план "Сирена".

До речі, за словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, правоохоронцям вже відоме ім'я замовника цього злочину і "він обов'язково понесе суворе покарання".

Потерпілий поліцейський (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, що у Києві біля станції метро "Палац спорту" натовп підлітків погнався за чоловіком, збив його з ніг, напав і почав по-звірячому бити ногами.