Едут на Киев: новые подробности нападения на полицейского в Харькове

Коллаж РБК-Украина

Имя заказчика преступления правоохранителям уже известно

В Харькове неизвестные в балаклавах совершили нападение на офицера полиции. В результате 39-летний начальник отдела оперативных разработок получил ранения головы и шеи и был доставлен в неотложку. К счастью, сейчас жизни сотрудника Департамента уголовного розыска ничего не угрожает.

Как известно, преступники напали на полицейского прямо у подъезда его же дома на улице Краснодарской, 171-А. Бандиты ударили его и сделали несколько выстрелов в область головы. Это произошло 16 января в 7:40 утра.

Место преступления (фото: facebook.com/police.kharkov)

По предварительной информации, после этого немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos синего цвета, номер которого заканчивается на "1012АА". Предположительно нападавшие на "копа" едут в сторону Киева.

Сейчас сотрудники Национальной полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников и их задержания. Для этого введен план "Сирена".

Кстати, по словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, правоохранителям известно имя заказчика этого преступления и "он обязательно понесет суровое наказание".

Потерпевший полицейский (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, что в Киеве возле станции метро "Дворец спорта" толпа подростков погналась за мужчиной, сбила его с ног, напала и начала зверски избивать ногами.