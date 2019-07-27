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Під Харковом нелюд ґвалтував дівчинку, поки решта чекали: усі деталі

STYLERПодії    27.07.2019 - 19:51
Під Харковом нелюд ґвалтував дівчинку, поки решта чекали: усі деталі
Під Харковом затримали трьох підозрюваних у зґвалтуванні дівчинки – всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Під Харковом 28-річний маніяк поглумився над неповнолітньою

Під Харковом затримали трьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. Інцидент стався в Куп'янському районі в ніч на 26 липня, коли 17-річна дівчина разом із затриманими розпивала алкогольні напої. Про це розповідає прес-служба ГУ НПУ в Харківській області.

26 липня до чергової частини Куп'янського відділу поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що в ніч з 25 на 26 липня її неповнолітню доньку зґвалтував місцевий житель.

Співробітники поліції встановили, що вночі 17-річна дівчина разом із затриманими розпивали спиртні напої. Товариші потерпілої запропонували дівчині покататися на автомобілі. Приїхавши в сільську місцевість, 28-річний зловмисник попросив хлопців вийти з автомобіля і залишився з потерпілою наодинці. Чоловік із застосуванням фізичного насильства здійснив статевий акт з неповнолітньою. Після скоєння злочину зловмисник відвіз потерпілу до міста.

Під Харковом нелюд ґвалтував дівчинку, поки решта чекали: усі деталі

Під Харковом затримали трьох підозрюваних у зґвалтуванні дівчинки – всі подробиці (фото: pixabay.com)

28-річного чоловіка та двох юнаків 17 і 18 років заарештували в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Польщі 11-річна українка народила від ґвалтівника-педофіла.

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