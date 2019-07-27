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Под Харьковом нелюд насиловал девочку, пока остальные ждали: все детали

STYLERПроисшествия    27.07.2019 - 19:51
Под Харьковом нелюд насиловал девочку, пока остальные ждали: все детали
Под Харьковом задержали трех подозреваемых в изнасиловании девочки – все подробности (коллаж РБК-Украина)

Под Харьковом 28-летний маньяк надругался над несовершеннолетней

Под Харьковом задержали трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в Купянском районе в ночь на 26 июля, когда 17-летняя девушка вместе с задержанными распивала алкогольные напитки. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области.

26 июля в дежурную часть Купянского отдела полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь с 25 на 26 июля ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал местный житель.

Сотрудники полиции установили, что ночью 17-летняя девушка вместе с задержанными распивали спиртные напитки. Товарищи потерпевшей предложили девушке покататься на автомобиле. Приехав в сельскую местность, 28-летний злоумышленник попросил парней выйти из автомобиля и остался с потерпевшей наедине. Мужчина с применением физического насилия совершил с несовершеннолетней половой акт. После совершения преступления злоумышленник отвез потерпевшую к городу.

Под Харьковом нелюд насиловал девочку, пока остальные ждали: все детали

Под Харьковом задержали трех подозреваемых в изнасиловании девочки – все подробности (фото: pixabay.com)

28-летнего мужчину и двух юношей 17 и 18 лет арестовали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Польше 11-летняя украинка родила от насильника-педофила.

Также мы писали, что в Киеве под школой поймали извращенца.

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