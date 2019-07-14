Хотела сделать селфи: новые детали зверского изнасилования под Харьковом

Изнасилование 19-летней девушки под Харьковом в Первомайском – новые детали (коллаж РБК-Украина)

Жуткий инцидент с изнасилованием 19-летней девушки произошел еще 9 июля

Изнасилование 19-летней девушки под Харьковом в Первомайском получило новый поворот. Как оказывается, девушка стала жертвой сексуального маньяка потому, что хотела сделать селфи. Детали того, что произошло 9 июля в лесу рассказали в пресс-службе правоохранителей, передает Vgorode.

Днем 19-летняя студентка из Первомайска направлялась на железнодорожную станцию. По дороге зашла в лес ради красивых фото, где на ее и напал незнакомец. Мужчина связал девушке руки и завязал глаза, отвел в свое логово и там несколько раз изнасиловал. Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Чтобы не сопротивлялась, насильник размахивал огромным самодельным ножом и резал своей жертве ладони. А потом с завязанными глазами довел до вокзала и посадил на поезд.

Как сообщается, подозреваемый, ранее судимый за изнасилование 54-летний мужчина, был задержан. По словам пострадавшей, в течение суток мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась, девушка не смогла объяснить. Сотрудники сектора криминальной полиции нашли похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала насильника.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он порезал ей ладони, и другое. Изъятое направлено на исследование.

Напомним, что ранее в Киеве на девушку напал маньяк. В сети разыскивают неадеквата.

Как ранее мы писали, маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом. Насильник недавно освободился из мест лишения свободы.

Кстати, под Одессой рецидивист изнасиловал 18-летнюю беременную. Об изнасиловании заявила в полицию сама жертва преступления. Она рассказала, что приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании друзей и знакомых пошла в кафе.