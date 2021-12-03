Під Хмельницьким батько катував маленьких дітей розпеченою кочергою

Під Хмельницьким чоловік знущався над власними дітьми та бив їх розпеченою кочергою. 6-річну дівчинку і 8-річного хлопчика госпіталізували, а після забрали у батька-нелюда. Сам же він за рішенням суду отримав тюремний термін.

Про це 3 грудня передали в прес-службі Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що діти 38-річного чоловіка потрапили до лікарні з численними опіками. Крім надання медичної допомоги, їх також передали під спостереження органів опіки та піклування.

В цей час вирішується питання про позбавлення їх брутального батька батьківських прав.

За даними слідства, в травні цього року чоловік змусив дітей роздягнутися, а потім бив і обпалював їх розпеченою кочергою.

Про такі катування стало відомо "завдяки спостережливості та оперативним діям працівників навчального закладу". Тоді ж маленьких учнів негайно забрали у батька.



"Діти були настільки налякані, що не відразу розповіли правду, а, поділившись своїм болем, боялися повертатися додому", - йдеться в публікації.

Було розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування проводили слідчі Кам'янець-Подільського райуправління ГУНП у Хмельницькій області. Публічним обвинувачем була Кам'янець-Подільська окружна прокуратура.

Наразі Дунаєвецький районний суд визнав 38-річного місцевого жителя винним у катуванні малолітніх дітей (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Він був засуджений до 4 років позбавлення волі з 5 можливих передбачених цією статтею закону.