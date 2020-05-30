ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зґвалтування в Кагарлику: свідок вперше розповів всю правду (відео)

STYLERПодії    30.05.2020 - 12:30
Зґвалтування в Кагарлику: свідок вперше розповів всю правду (відео)
Зґвалтування в Кагарлику (фото: kagarlyk.city)

У справі про зґвалтування в Кагарлику вперше заговорив свідок

Ключовий свідок у справі про зґвалтування дівчини двома співробітниками правоохоронних органів у Кагарлику вперше розповів правду про те, що трапилося. Саме він привіз в суботу потерпілу у відділок поліції. Вже в п'ятницю він дав свідчення ДБР проти правоохоронців.

Головний свідок у справі Михайло стверджує, що зустрічався з дівчиною, яку зґвалтували поліцейські. І добре знав одного з них - Миколу Кузіва. Про це він розповів у коментарі ТСН.

Чоловік розповідає, що привіз дівчину до відділення, чекав її п'ять годин, потім набридло, і він повернувся в село. О четвертій ранку вона йому зателефонувала і попросила забрати. Михайло каже - помітив сліди знущань, але при цьому захищає поліцейських. Сама постраждала зараз на психологічній реабілітації.

"Не було нічого чутно взагалі. Вона нічого не говорила про зґвалтування взагалі. Бачив тільки червоні руки", - розповів свідок.

Свідок у справі про зґвалтування в Кагарлику на камеру розповів всю правду

Нагадаємо, що у місті Кагарлик Київської області 25 травня були затримані двоє місцевих поліцейських за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини. У Державному бюро розслідувань почали розслідування, після чого Голосіївський райсуд Києва взяв під варту співробітників поліції Миколу Кузіва і Сергія Сулиму, справою займається Державне бюро розслідувань.

Також РБК-Україна писало, що моніторингова місія ООН з прав людини засуджує тортури та зґвалтування в Кагарлику Київської області, вчинені працівниками місцевої поліції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України полицияизнасилованиеКагарлик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся