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У Києві діти заблокували водія-порушника, але їм мало не "влетіло" (відео)

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 19:47
У Києві діти заблокували водія-порушника, але їм мало не "влетіло" (відео)
У Києві діти не давали проїхати порушнику ПДР (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Оболоні діти вирішили стати регулювальниками дорожнього руху

У Києві діти заблокували водія порушника, який намагався схитрувати і об'їхати пробку по зустрічній смузі. Інцидент з дітьми-регулювальниками стався на одній з вулиць Оболоні.

Власне, в ролі "тимурівців" виступив лише один хлопчина років 12-14, а двоє його друзів стояли осторонь. Хлопчик на велосипеді не пустив водія проїхати по зустрічній і змусив здати назад і припаркуватися біля узбіччя.

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Після чого розгніваний водій вийшов і словесно пояснив хлопцеві, щоб він так більше не робив. Інші автомобілісти, які стояли в заторі також щось вигукували щось на адресу хлопчика-регулювальника. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Правильне покоління зростає: Оболонський молодняк не дає проїхати автомобілям по смузі зустрічного руху. Дивно, що деякі ще й виходять, намагаються "бичити" на дітей, які глаголять істину", - йдеться в повідомленні.

Правильное поколение растёт: Оболонский молодняк не даёт проехать автомобилям по полосе встречного движения. Удивительно, что некоторые ещё и выходят, пытаются «бычить» на детей, которые глаголят истину.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

У Києві діти вирішили стати регулювальниками на дорогах (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях висловили захоплення хлопцеві, але пишуть, мовляв, пощастило, що ні влетіло.

  • "Так, тільки якщо йому по голові дадуть, мамці від цього легше не буде. Дивно, що ніхто не вийшов підстрахувати малого, коли цей чол вийшов з тачки. Мало, що у нього в голові ...
  • Хлопець молодець. Не кожен так зможе. А порушнику ганьба.
  • На жаль в країні та місті де влада зайнята тільки дерибаном захищати Закон виходять діти", - пишуть користувачі мережі під відео.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік "прикинувся" Ісусом тікаючи від поліції. З'явилося відео.

Також повідомлялося, що в столиці люди зламали нову дорогу трактором, щоб не шуміли авто.

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