У Києві чоловік влаштував стрілянину по відвідувачах кафе: усі подробиці

У Києві чоловік влаштував стрілянину в кафе - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Стрілянина почалася на тлі словесної перепалки

У Києві в ніч на 3 серпня чоловік влаштував стрілянину в кафе. Інцидент стався близько півночі за адресою проспект Миру, 13. Стрілянина сталася на тлі суперечки через собаку, який гавкав. В результаті конфлікту постраждали дві жінки і чоловік. Про це повідомляє "Інформатор".

За даними новинного агентства, 32-річна жінка вигулювала собаку, яка почала гавкати на п'яного перехожого. Через це зав'язалася словесна перепалка. На захист собачниці прийшли чоловік і жінка. Після цього незадоволений перехожий дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.

Чоловік випустив близько шести патронів і поранив своїх опонентів. Як розповіли правоохоронці, 44-річна жінка отримала поранення грудей, 32-річна жінка отримала поранення верхньої щелепи. Найбільше постраждав 27-річний чоловік: у нього поранення щоки, живота і грудної клітки. На місце інциденту приїхали медики і поліція. Зараз постраждалі перебувають у лікарні.

У Києві чоловік влаштував стрілянину в кафе - всі подробиці (фото: kiev.informator.ua)

Нападника затримали на місці події у порядку статті 208 УКУ. Чоловік пройшов тест на наявність алкоголю в крові. Прилад показав 2,02 проміле. Також був вилучений і пістолет, з якого стріляли. Також в прес-службі поліції заявили, що пістолет, ймовірно, був травматичним.

На даний момент поліцейські порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) УКУ. Згідно із законодавством, злочинцю загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.