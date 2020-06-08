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У Києві на надшвидкості розбився "гонщик": мережа рознесла систему автофіксації

STYLERПодії    08.06.2020 - 11:45
У Києві на надшвидкості розбився "гонщик": мережа рознесла систему автофіксації
ДТП в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві продовжують влаштовувати гонки, незважаючи на систему автофіксації порушень ПДР

У Києві відбулася смертельна ДТП через перегони, які влаштували молоді люди на Проспекті Перемоги в ніч на 8 червня. Хоча в столиці з 1 червня і запрацювала автоматична система фото і відеофіксації порушень ПДР, "шумахерів" це не зупиняє. До того ж у столиці ще багато місць, де без проблем можна поганяти. Одне з таких - Проспект Перемоги, де камер досі немає.

Нагадаємо, що у столиці працюють 20 камер автофіксації порушень. У мережі Facebook опублікували відео за кілька хвилин до трагедії, а також після того, як один з гонщиків загинув.

Відео до і після смертельного ДТП в Києві опублікували на Facebook dtp.kiev.ua. На опублікованому з відеореєстратора уривку видно, як авто на шаленій швидкості обганяють дві машини, які вирішили "потягатися".

"Після, через дві хвилини реєстратор записав наслідки великої швидкості. Volkswagen Passat їхав попереду, за ним Honda Civic", - підписане відео.

#Відео до смертельного дтп в Києві на #Перемоги Авто якщо що, їхав 75 км \ год Після , через дві хвилини реєстратор записав наслідки великій швидкості Пасат їхав попереду, за ним #Хонда #сівік.

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 7 червня 2020 р.

ДТП на Проспекті Перемоги в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Відео безпосередньо з місця ДТП можна подивитися за посиланням.

"Швидкісному режиму присвячується: ранок понеділка. П'ята година оформлення смертельної ДТП: двоє хлопців влаштували перегони у Києві на Проспекті Перемоги: у 00:41 фіксує їх регік нашого читача: а через 2 хв вони проїжджають місце аварії: під шляхопроводом на Берестейській. Тоді хлопець ще був живий, він помре через декілька хвилин. Був у свідомості", - сказано в повідомленні.

Мережа обурюється через те, що в такому благодатному місці для гонок немає камер автофіксації ПДР.

"А чому на Пр. Перемоги немає камер? Явно, щоб всі "можновладці" могли літати там, а люди не знали їх "рекорди". Ось і результат"; "А радари на цій ділянці забули поставити"; "Радари повинні бути встановлені на ділянках з високою аварійністю", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що встановлення в Києві відеокамер з автоматичною фіксацією порушників ПДР зовсім не зупинило столичних лихачів. В перший же день було виявлено 60 тисяч порушень. Рекордсменами серед порушників стали водії Mercedes і BMW. Швидкість обох автомобілів була понад 200 км/год.

А протягом перших п'яти днів роботи камер було зафіксовано 200 тисяч порушень.

Раніше з'явилося повчальне відео, як українським "шумахерам" приносять листи щастя.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ПДДвидеонаблюдение
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