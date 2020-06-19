У Києві жінка з 3-річним сином вистрибнула з вікна: її сильно побив чоловік

У Києві жінка з дитиною викинулася з вікна (колаж: РБК-Україна)

У Києві сталася трагедія з жінкою та маленькою дитиною

У Києві неподалік від метро Арсенальна сталася трагедія з жінкою та маленькою дитиною. Вона разом із 3-річним сином вистрибнула з вікна четвертого поверху. Бабуся хлопчика розповіла про останні хвилини перед тим, що трапилося.

НП сталася на вулиці Івана Мазепи вранці 19 червня. З розповідей очевидців, жінку госпіталізували без свідомості, а дитина кричала від болю.

Мати постраждалої каже, що тиждень тому її сильно побив цивільний чоловік, з яким вона жила. Після цього вона стала сама не своя, була у важкій депресії, пише Obozrevatel.

У Києві жінка з дитиною викинулася з вікна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Вона стала ось така ось, знаєте, розсіяна", – каже жінка і показує на голову.

За її словами, донька з хлопчиком була в спальні, а вона на кухні готувала їм сніданок.

Поки що лікарі ніяких прогнозів не дають. Точних даних про стан жінки і її хлопчика поки немає. Більше фото з місця трагедії можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали, що під Кропивницьким породіллі загубили дитину. Стали відомі деталі страшного скандалу.

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Автор: Светлана Мащенко