Киянин чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці

У Києві чоловік чіплявся до дитини (колаж РБК-Україна)

У київському парку затримали неадеквата

У Києві чоловік чіплявся до хлопчика в громадському туалеті в парку "Відрадний" у Солом'янському районі. В цей час мама дитини чекала сина на вулиці.

Інцидент стався у неділю серед білого дня, передали в Муніципальній охороні на сторінці в Facebook.

Коли хлопчик почав чинити опір, неадекватний чоловік передпенсійного віку поспішив ретируватися. Дитина розповіла про подію мамі, і та покликала на допомогу. Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції.

"Сподіваємося, даний суб'єкт понесе справедливе покарання, і жодна дитина не стане черговою жертвою", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося відео з розповіддю постраждалої дитини про саму подію. Хлопчик на камеру вказав на спійманого підозрюваного.

Ролик опубліковано в Facebook "Київ Оперативний".

"Почав мені лізти в шорти пальцями... Я ось так зробив (відсунувся, - Ред.), він зупинився. Потім знову почав, вже притискатися, до того кутку, де сміттєвий бак стоїть. Притискатися і так робити... Він пішов, і я швидко закрив двері, зробив свої справи та потім пішов назад", - розповів хлопчик.

"І це він весь час був у туалеті. Я пішла шукати його, і він там чекав в туалеті досі", - додала мама дитини.

Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту.

Відео: у Києві в парку неадекват чіплявся до хлопчика в громадському туалеті

Раніше ми писали про те, що у Києві зловили небезпечного ґвалтівника і розповідали, як діяв злочинець.

Нагадаємо також, що перед цим у Львові затримали злочинця, який знущався з двох хлопчиків.