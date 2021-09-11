Під Львовом батько на мікроавтобусі задавив на смерть дворічну дочку

Під Львовом чоловік переїхав свою дворічну дочку, коли на мікроавтобусі виїжджав заднім ходом з власного двору. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Про це 11 вересня передали в прес-службі поліції Львівської області.

Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті - позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Після НП 31-річного водія авто "Опель", місцевого жителя, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Трагічний випадок стався вчора ввечері в одному з сіл Яворівського району.

Раніше повідомлялося, що під Києвом жінка збила дівчинку на "зебрі", а щоб постраждала дитина не викликала поліцію та "швидку", пообіцяла купити нові кросівки.

Нагадаємо також, нещодавно під Херсоном мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дочкою.