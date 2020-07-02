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У Мелітополі іномарка знесла пішоходів: відео трагедії

STYLERПодії    02.07.2020 - 15:52
У Мелітополі іномарка знесла пішоходів: відео трагедії
У Мелітополі авто збило пішоходів (колаж РБК-Україна)

У Мелітополі водій авто на швидкості збив двох пішоходів

У Мелітополі автомобіль на швидкості збив двох пішоходів на перехресті вулиць Ломоносова та Гризодубової. В результаті ДТП один з них загинув на місці події, а другий - 2000 року народження - був госпіталізований з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це 2 липня передали у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Трагедія сталася вчора пізно ввечері.

Водієм автомобіля "Chevrolet Niva" виявився місцевий мешканець 1985 року народження. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як з'ясували співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції, авто здійснило наїзд на чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора. При цьому водій не вжив жодних дій для уникнення зіткнення.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Авто було вилучено. Розпочато досудове розслідування.

У поліції звернулися до можливих свідків жахливої ДТП, які мають відеозаписи, що стосуються цієї пригоди - правоохоронці просять звертатися за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

Водночас у місцевому пабліку опублікували відео моменту наїзду авто на пішоходів. Ролик можна подивитися за цим посиланням.

У Мелітополі іномарка знесла пішоходів: відео трагедії

У Мелітополі авто збило двох пішоходів (Фото: zp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що 1 липня під Києвом жінку з коляскою збило авто прямо на переході, і в мережі з'явилося відео інциденту.

Нагадаємо, що днями під Запоріжжям автомобіль злетів у кювет, в результаті ДТП одна людина загинула і троє постраждали.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ДТПМелітополь
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