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Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: "Не повинні жити"

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 21:39
Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: "Не повинні жити" Колаж РБК-Україна: митрополит ПЦУ висловився про російські удари по Вінниці
Автор: Володимир Костирін

Російські ракетні удари по Вінниці 14 липня вже забрали життя 23 мирних жителів, серед яких троє дітей, і ще понад сто цивільних звернулися за медичною допомогою. Також доля 42 вінничан досі невідома - їх продовжують шукати рятувальники на місці ворожих обстрілів.

Про цей кривавий воєнний злочин армії РФ різко висловився митрополит Донецький і Маріупольський Православної церкви України отець Сергій.

Священнослужитель висловив думку у своєму Facebook, що ті, хто віддав наказ бити ракетами по Вінниці та вбивати українців "не повинні жити".

Митрополит переконаний, що окупанти, які скоїли цей жахливий злочин, незабаром понесуть покарання, і відплата прийде до них від українських військових.

"Ті, хто сьогодні надав наказ вбити наших українців у м. Вінниці і ті, хто цей злочин виконали не повинні жити. Я свято вірю, що ці виродки будуть покарані найближчим часом нашими славними ЗСУ. І вірю, що кожен росіянин, який вбивав українських дітей, ґвалтував наших жінок, знищив мій Маріуполь буде вічно горіти в пеклі", - пише священик (Сергій Горобцов).

Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: &quot;Не повинні жити&quot;Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: &quot;Не повинні жити&quot;

Наслідки ракетних ударів Росії по центру Вінниці 14 липня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як зазначив глава Синодального управління соціального служіння ПЦУ, до нього надходить дуже багато звернень від постраждалих від російських загарбників громадян, і люди діляться зі священиком своїми трагічними історіями.

"Я український архієрей. Кожного дня до мене звертаються про допомогу сотні знедолених, нещасних людей, до яких завітав "руський мир". Кожна людина - це трагічна історія, в якій море сліз, вбиті рідні люди, знищені будинки, зруйновані дитинство і вкрадена молодість. Щохвилини гине цвіт нашої нації. Особливо шкода дітей, які ще не бачили життя", - розповів він.

Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: &quot;Не повинні жити&quot;Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: &quot;Не повинні жити&quot;

Наслідки російського ракетного удару по Вінниці 14 липня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ називає росіян, прихильників війни проти України, "справжніми бісами", яким не шкода ані своїх власних дітей - військовослужбовців РФ, ані нашу молодь.

"Хочу нагадати, що ці ракети, якими вбивають українців і руйнують українські міста і села освятили попи московського патріархату", - додав отець Сергій.

Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: &quot;Не повинні жити&quot;

Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ отець Сергій (фото: facebook.com / Сергій Горобцов)

Детальніше про ракетну атаку на Вінницю 14 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вбивство росіянами мирних жителів нашої країни є доказом того, що окупанти та їхні господарі з Кремля - прокляті.

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