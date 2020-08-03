Наносила удари по голові на очах у перехожих: в Бердичеві п'яна мати побила немовля

У Бердичеві мати побила немовля прямо на вулиці (Колаж РБК-Україна)

У поліції жінка пояснила, що так вона заспокоювала дитину

У Бердичеві Житомирської області випадкові перехожі стали свідками кричущого інциденту. Нетвереза жінка, яка знаходилася на вулиці з двома дітьми, почала бити свого 10-місячного сина за те, що той голосно плакав.

Інцидент стався в місцевому парку культури та відпочинку. Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, гуляла з дітьми у зоні відпочинку. Один з малюків був у візку. Раптом жінка зупинилася і почала бити немовляти, завдавати удари по голові. Перехожі спробували заступитися за дітей, а також зняли подію на відео. Деталі повідомили у виданні Бердичів.biz.

На відео, яке зняв Денис Заремський, видно, як жінка спочатку нервово трясе коляскою, а потім завдає малюкові удари по голові. Очевидці події викликали поліцію і в парк прибув ювенальний інспектор.

Було встановлено, що горе-мати перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Її доставили в травмпункт і зробили аналіз на алкоголь - в крові було виявлено не менше 2,86 проміле алкоголю. У парку жінка перебувала зі своїми двома дітьми – одному три роки, другому-10 місяців.

Бердичеві п'яна мати побила немовля

"Працівник поліції намагався розмістити дітей у відділенні міської лікарні, оскільки не хотів залишати їх з неадекватною матір'ю, а її відправити у витверезник. Однак дитячий лікар відмовилася", - повідомляє видання.

Співробітникові поліції довелося скласти тільки протокол на матір за статтею 184 (Невиконання батьківських обов'язків) і відпустити жінку разом з дітьми додому. Як пояснила вона співробітникові поліції, таким чином вона "заспокоює" свого малюка, через те, що він постійно плаче.

Відомо, що жінка неодноразово притягувалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків та за деякими даними, вона вже перебуває на обліку в соціальних службах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці побиття жінки в поїзді Маріуполь-Київ.