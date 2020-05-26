Незвичний бізнес: киянин облаштував похоронний дім у власному будинку

Фото: похоронний дім (kriminal.ictv.ua)

Сусіди шоковані від того, що відбувається за їхніми парканами

Киянин Вадим Малиновський розмістив у приватному будинку похоронний дім "Пам’ять" по вулиці Стеценка, 25. Про це дізнались журналісти в розслідуванні ICTV.

Як повідомляється в сюжеті, у цьому ж будинку другий поверх займає його сім’я.

В коментарях журналістам сусіди розповіли, що шоковані від того, що відбувається за їхніми парканами, а на звернення в правоохоронні органи – влада не реагує.

Зазначається також, що в Україні заборонена робота подібних приватних похоронних домів, тому бізнесмен вводить в оману людей, повідомляючи, що його компанія є державним медичним закладом.

Своєю чергою, телеканал ICTV звернувся до правоохоронних органів з проханням відреагувати на порушення законодавства України, виявлених у ході журналістського розслідування з метою ретельної перевірки усіх фактів, а також дати їм належну правову оцінку й провести комплексну перевірку за вказаними у зверненні адресами.

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Автор: Андрій Ярошенко