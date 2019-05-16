Нещасний випадок: у Запорізькій області загинули двоє дітей

У Запорізькій області двоє хлопчиків потонули в зрошувальному каналі. Про це повідомили в прес-центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Трагедія сталася в селі Бурчак Михайлівського району Запорізької області. На гарячу лінію надійшло повідомлення про те, що в зрошувальний канал впали двоє хлопчиків 2007 року народження.

На місце події прибув рятувальний підрозділ. Вони зробили огляд зрошувального каналу і після нетривалих пошуків виявили тіла хлопчиків. Їх вилучили з водойми, але на жаль, допомогти їм вже не змогли.

На даний момент проводиться розслідування, і фахівці встановлюють всі обставини, які пов'язані із загибеллю дітей. Як хлопчики потрапили у зрошувальний канал і чому вони залишилися без нагляду дорослих – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у місті Вишневому Київської області собака накинулася на компанію дівчаток.

Дві дівчинки встигли втекти, а третю собака жорстоко покусав. Дитину госпіталізували з численними укусами.

А також розповідали про те, що у Миколаївській області син виявив тіла своїх батьків-фермерів зі слідами насильницької смерті. Поліція продовжує пошук злочинців.