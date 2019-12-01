ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Невинна жертва дорослих ігор: жахливі деталі вбивства дитини в Range Rover в Києві

STYLERПодії    01.12.2019 - 20:36
Невинна жертва дорослих ігор: жахливі деталі вбивства дитини в Range Rover в Києві
Стрілянина в центрі Києва (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/)

Обстріл автомобіля назвали замахом на депутата Київоблради

Обстріл автомобіля Range Rover у центрі Києва 1 грудня призвів до загибелі хлопчика у віці 3,5 років. Жахливий інцидент стався близько п'ятої дня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Свідок трагедії розповіла, що врятувати життя дитини медикам не вдалося - малюк одержав страшні травми, які виявилися фатальними.

За словами Тетяни Короленко в мережі в коментарях, хлопчика при ній занесли до карети "швидкої". Поруч ридала мама дитини.

Жінка сказала, що її синові знесло півголови.

"Невинна жертва дорослих "ігор", - написала Короленко в Facebook.

Невинна жертва дорослих ігор: жахливі деталі вбивства дитини в Range Rover в Києві

У Києві обстріляли Range Rover і вбили 3-річного хлопчика (Фото: скріншот facebook.com)

За фактом подї розпочато кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Водій авто отримав поранення. Він батько хлопчика.

У Києві обстріляли Range Rover і вбили 3-річного хлопчика (Фото: kiev.informator.ua)

З'явилася інформація, що Range Rover належить депутату Київської облради (від партії "Блок Петра Порошенка") В'ячеславу Соболєву. Він економіст, кандидат економічних наук; підприємець; директор дочірнього підприємства "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України", заступник голови правління НАК.

Як передає "Інформатор", магазини Соболєва продовжують працювати на окупованих територіях в ОРДЛО. Під рестораном "Маріо", власником якого він був, проходили мітинги.

У столиці введено оперативний план перехоплення автомобіля Lexus, на якому, ймовірно, були зловмисники.

Відео: У Києві обстріляли Range Rover і вбили 3-річного хлопчика

У центрі Києва під час обстрілу автомобіля вбили дитину Масштабна ДТП в центрі Києва: п'яний водій з "диво-номерами" влаштував перегони з поліцією (відео)
Новини України Київполициязамахкриминалпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся