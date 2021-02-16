Отруєння ліцеїсток під Києвом: що призвело до трагедії та як уберегти дітей

У Боярці дві учениці ліцею отруїлися медичним препаратом, в результаті чого одна дівчинка загинула, а друга була госпіталізована. Інцидент стався в академічному ліцеї "Гармонія". Попередньо встановлено, що семикласниці взяли по 40 таблеток препарату "Дротаверин", який купили в аптеці на перерві.

Про це 16 лютого передали у прес-службі поліції Київської області.

Що призвело до трагедії

Зазначається, що 13-річна та 12-річна ліцеїстки зважилися на такий вчинок після того, як переглянули відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати даний медичний препарат.

На перерві учениці збігали в аптеку за покупкою, після чого повернулися в навчальний заклад і проковтнули кожна по 40 таблеток. Через деякий час ліцеїсток у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Медики, які приїхали, констатували смерть 13-річної дівчинки, її подругу доставили в медичний заклад. Зараз життя підлітка нічого не загрожує.

Поліцейські вже встановили провізорів, які зізналися в тому, що продали лікарський препарат дітям.

Треба сказати, що "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" і відпускається без рецепта.

Під Києвом ліцеїстки взяли по 40 таблеток препарату "Дротаверину" (фото: kv.npu.gov.ua)

Після сьогоднішньої трагедії слідчі направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям і до Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА щодо запобігання таких порушень у майбутньому.

Як не стати жертвою небезпечних "ігор" в інтернеті

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба пов'язує НП з небезпечними групами та "іграми" у мережах, які спонукають дітей до необдуманих вчинків, що піддають ризику їхньому здоров'ю і життю. Про це чиновник написав у своєму Facebook.

Кулеба звернувся до батьків з попередженням і проханням бути особливо уважними у зв'язку з такими "забавами", які поширюються інтернетом.

"Небезпека в Інтернеті більше, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою, що призводить до катастрофічних наслідків", - пише він.

Також уповноважений дав низку порад батькам, які допоможуть уникнути непоправного і запобігти небезпеці.

Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн.

Нагадайте дітям про важливі правила користування Інтернетом і соціальними мережами.

Не спілкуватися з незнайомцями

Не повторювати дії, які пропонуються в мережі

Поясніть, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом - незворотні наслідки в реальному житті.

Додамо, що психологи рекомендують батькам більше уваги приділяти дітям, щоб у них не виникало тяги до небезпечних забав "на слабо": часто так адміністратори суїцидальних ігор в мережі підбивають свої жертви, і маніпуляцій підлітками, використовуючи властивий їм юнацький максималізм

Фахівці радять батькам також пояснити їм, що відмова від таких ігор не буде означати здатися "слабаком" в очах інших дітей, але навпаки - проявом внутрішньої сили і характеру.

Також хорошим способом відвернути увагу від сумнівних забав є всілякі гуртки.