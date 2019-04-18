У Пітері мажор на BMW зніс натовп людей: всі подробиці (відео)

ДТП в Санкт-Петербурзі - BMW в'їхав у натовп людей (колаж РБК-Україна)

ДТП в Санкт-Петербурзі - водій мчав на червоне світло зі швидкістю 120 км/год

ДТП в Санкт-Петербурзі сталася в четвер, 18 квітня. Автомобіль BMW зніс натовп на перехресті Фонтанки і Невського проспекту. Про це повідомляють очевидці в соцмережах, які і опублікували відео.

Відомо, автомобіль перетинав перехрестя з Невським на швидкості приблизно 120 кілометрів на годину. Імовірно, BMW їхав на червоне світло. Після перехрестя, він врізався в інше авто, вилетів на тротуар набережної Фонтанки за Анічковим мостом і збив чотирьох пішоходів і два дерева.

В результаті наїзду постраждали щонайменше четверо людей, одного з чоловіків викинуло в річку разом з деревом, яке збив автомобіль.

Серед постраждалих громадянка Естонії, громадянин Німеччини і дитина. В однієї з жінок розбита голова, а у чоловіка не рухається нижня частина тіла. Крім цього, отримав ушкодження пасажир авто.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та швидка медична допомога.

ДТП в Санкт-Петербурзі - BMW в'їхав у натовп людей (відео: YouTube)

Нагадаємо, в страшній ДТП під Харковом, яка сталася в суботу, 13 квітня, загинув майор поліції.

Раніше ми повідомляли про те, що популярний британський актор Бенедикт Камбербетч став учасником ДТП на острові Уайт у протоці Ла-Манш.