ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Пітері мажор на BMW зніс натовп людей: всі подробиці (відео)

STYLERПодії    18.04.2019 - 21:25
У Пітері мажор на BMW зніс натовп людей: всі подробиці (відео)
ДТП в Санкт-Петербурзі - BMW в'їхав у натовп людей (колаж РБК-Україна)

ДТП в Санкт-Петербурзі - водій мчав на червоне світло зі швидкістю 120 км/год

ДТП в Санкт-Петербурзі сталася в четвер, 18 квітня. Автомобіль BMW зніс натовп  на перехресті Фонтанки і Невського проспекту. Про це повідомляють очевидці в соцмережах, які і опублікували відео.

Відомо, автомобіль перетинав перехрестя з Невським на швидкості приблизно 120 кілометрів на годину. Імовірно, BMW їхав на червоне світло. Після перехрестя, він врізався в інше авто, вилетів на тротуар набережної Фонтанки за Анічковим мостом і збив чотирьох пішоходів і два дерева.

В результаті наїзду постраждали щонайменше четверо людей, одного з чоловіків викинуло в річку разом з деревом, яке збив автомобіль.

Серед постраждалих громадянка Естонії, громадянин Німеччини і дитина. В однієї з жінок розбита голова, а у чоловіка не рухається нижня частина тіла. Крім цього, отримав ушкодження пасажир авто.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та швидка медична допомога.

ДТП в Санкт-Петербурзі - BMW в'їхав у натовп людей (відео: YouTube)

Нагадаємо, в страшній ДТП під Харковом, яка сталася в суботу, 13 квітня, загинув майор поліції.

Раніше ми повідомляли про те, що популярний британський актор Бенедикт Камбербетч став учасником ДТП на острові Уайт у протоці Ла-Манш.

За вісім місяців 1071 ДТП: Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту Сюжет для фільму: кияни жорстко познущалися над винуватцем ДТП (відео)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся