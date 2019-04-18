ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Питере мажор на BMW снес толпу людей: все подробности (видео)

STYLERПроисшествия    18.04.2019 - 21:25
В Питере мажор на BMW снес толпу людей: все подробности (видео)
ДТП в Санкт-Петербурге - BMW въехал в толпу людей (коллаж РБК-Украина)

ДТП в Санкт-Петербурге - водитель несся на красный свет со скоростью 120 км/час

ДТП в Санкт-Петербурге произошло в четверг, 18 апреля. Автомобиль BMW снес толпу на перекрестке Фонтанки и Невского проспекта. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые и опубликовали видео.

Известно, автомобиль пересекал перекресток с Невским на скорости примерно 120 километров в час. Предположительно, BMW ехал на красный свет. После перекрестка, он врезался в другое авто, вылетел на тротуар набережной Фонтанки за Аничковым мостом и сбил четырех пешеходов и два дерева.

В результате наезда пострадали по меньшей мере четверо человек, одного из мужчин выбросило в реку вместе с деревом, которое сбил автомобиль.

Среди пострадавших гражданка Эстонии, гражданин Германии и ребенок. У одной из женщин разбита голова, а у мужчины не движется нижняя часть тела. Кроме этого, получил повреждения пассажир авто.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и скорая медицинская помощь.

ДТП в Санкт-Петербурге - BMW въехал в толпу людей (видео: YouTube)

Напомним, в страшном ДТП под Харьковом, которое произошло в субботу, 13 апреля, погиб майор полиции.

Ранее мы сообщали о том, что популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч стал участником ДТП на острове Уайт в проливе Ла-Манш. 

За восемь месяцев 1071 ДТП: Супрун назвала самый опасный вид транспорта Сюжет для фильма: киевляне жестко поиздевались над виновником ДТП (видео)
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь