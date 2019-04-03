НП в Києві: підліток "під кайфом" стрибнув з вікна багатоповерхівки

На столичній Троєщині підліток вистрибнув з вікна шостого поверху і залишився живий. Подробиці події повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався у Києві, на вулиці Закревського, вночі, 3 квітня. На гарячу лінію 102 надійшов дзвінок з інформацією про те, що 15-річний підліток випав з вікна висотки.

На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські. Медики оглянули потерпілого і терміново госпіталізували його. Також вони зазначили, що підліток перебуває в неадекватному стані. Перед відправкою в лікарню він зізнався, що вживав наркотики, так звані "марки".

Мама підлітка розповіла, що ввечері вони не сварилися, все було спокійно і вона була впевнена, що син пішов спати. Про те, що він вживає наркотичні речовини – вона не знала.

Швидка медична допомога (kiev.informator.ua)

Хлопця доставили в реанімаційне відділення дитячої лікарні "Охмадит". Після ретельного обстеження лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму, закриту травму живота, закриту травму грудної клітини та перелом руки.

Поліція встановлює всі подробиці події та з'ясовує, де підліток взяв наркотичні речовини.

"Марка" – небезпечна наркотична речовина, ЛСД. Вона повністю змінює свідомість людини. Свою назву отримала від зовнішнього вигляду – шматочки паперу, які просочені розчином наркотичної речовини.

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