ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підпалив свою матір через гроші на алкоголь: несподіваний поворот у справі

STYLERПодії    30.06.2019 - 16:37
Підпалив свою матір через гроші на алкоголь: несподіваний поворот у справі
Син підпалив мати через гроші на алкоголь під Миколаєвом - нові подробиці справи

Син вирішив з допомогою загроз вимагати гроші на спиртне

Під Миколаєвом син облив власну матір розчинником і підпалив. Інцидент стався на тлі конфлікту, який був викликаний систематичним вживанням алкоголю з боку сина. За нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості чоловікові присудили 3 роки тюремного ув'язнення. Про це йдеться у відповідному вироку Казанківського районного суду Миколаївської області.

Вказується, що подія сталася 30 серпня 2018 року. П'яний чоловік прийшов додому до матері, щоб попросити грошей на алкоголь. Біля басейну між ними виникла сварка через алкогольну залежність чоловіка.

При з'ясуванні відносин, син, тримаючи в руках пластикову пляшку з розчинником для фарби, облив ним мати і підпалив запальничкою, яка була у нього в кишені. Палаюча жінка вибігла на вулицю, де її побачила проїжджаюча повз сусідка, яка і викликала "швидку".

Постраждала отримала тілесні ушкодження у вигляді термічного опіку полум'ям обличчя, шиї, верхніх кінцівок, грудної клітки, що відносяться до категорії середньої тяжкості.

Сам обвинувачений у суді винним себе не визнав, сказавши, що хотів залякати мати, зазначивши, що хотів підпалити будинок, а вогненебезпечна речовина потрапила на неї у той час, як він вилив розчинник на стіну і потрапив на лаву, де сиділа мати. Наведені в суді докази вказували на те, що обвинувачений 30.08.2018 року умисно з метою залякування заподіяв потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обтяжуючою обставиною стало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння скоїв злочин щодо особи похилого віку, з якою перебуває у сімейних відносинах. У підсумку, суд прийняв рішення — визнати обвинуваченого винним і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі.

Нагадаємо, що раніше у Бердичеві чоловік скоїв самоподжег на засіданні міськради.

Також ми писали, що батько спалив себе на весіллі доньки.

Раніше повідомлялося, що в Італії водій підпалив шкільний автобус з дітьми.

Підпал авто журналіста: під ДБР завтра пройде акція протесту Не платив аліменти: чоловікові загрожує в'язниця за покарання колишнього зятя (відео)
Новини України поджег
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся