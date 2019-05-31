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Загинула вся бригада "Укренерго": деталі жахливої ДТП під Тернополем (відео)

STYLERПодії    31.05.2019 - 20:29
Загинула вся бригада "Укренерго": деталі жахливої ДТП під Тернополем (відео)
В ДТП під Тернополем загинули працівники "Укренерго" (фото: РБК-Україна)

ДТП під Тернополем, за версією поліції, сталася через те, що водій задрімав

У трагічній дорожно-транспортній пригоді, яка сталася о 16:00 30 травня під Тернополем загинуло четверо співробітників "Укренерго". Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

За даними правоохоронців трагедія сталася в Збаразькому районі на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя. Водій Mitsubishi L200 не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічку і зіткнувся з вантажівкою MAN.

Троє пасажирів, 42, 46 і 61 року загинули на місці, ще один - тернополянин 1977 року помер у лікарні через кілька годин після аварії.

Загинула вся бригада &quot;Укренерго&quot;: деталі жахливої ДТП під Тернополем (відео)

В ДТП під Тернополем загинули працівники "Укренерго" (фото: tp.npu.gov.ua)

Водій легковика 1958 року народження знаходиться в реанімації. У нього закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи, кісток передпліччя та ребер, а також численні рани черепа, струс головного мозку і травмоване коліно.

Загинула вся бригада &quot;Укренерго&quot;: деталі жахливої ДТП під Тернополем (відео)

В ДТП під Тернополем загинули працівники "Укренерго" (фото: tp.npu.gov.ua)

Інформацію про загибель співробітників підтвердив і керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Ковальчук пише, що лінійна бригада у складі старшого майстра, трьох електриків та водія поверталася з місця виконання робіт.

Загинула вся бригада &quot;Укренерго&quot;: деталі жахливої ДТП під Тернополем (відео)

В ДТП під Тернополем загинули працівники "Укренерго" (скрін: facebook.com/Vsevolod-Kovalchuk)

Біля палати водія цілодобово чергує охорона. Йому оголосили підозру відповідно до статті 286 частина 3 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

За попередніми даними водій вантажівки тверезий. Однак у обох кермувальників взяли кров на вміст алкоголю.

Правоохоронці припускають, що водій Mitsubishi міг заснути за кермом.

В ДТП під Тернополем загинули працівники "Укренерго" (відео: tp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що через фігурантку смертельної ДТП в Харкові Альону Зайцеву знову постраждали люди.

До слова, нещодавно в Деснянському районі Києва автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, в результаті чого загинув пасажир легковика, дві людини було госпіталізовано.

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