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Розчавило бетонною плитою: в Києві сталася страшна НП

STYLERПодії    27.03.2019 - 13:33
Розчавило бетонною плитою: в Києві сталася страшна НП
Жінку розчавило бетонною плитою на будівництві в Києві (колаж РБК-Україна)

В результаті обвалу на будівництві пошкодження отримали дві жінки

Надзвичайна подія на будівництві в Києві відбулася сьогодні, 27 березня. За адресою вулиця Новокостянтинівська, 2, стався обвал перекриття конструкції одноповерхової будівлі, повідомляє КАРС.

В результаті НП на споруджуваному будинку серйозні пошкодження отримали дві жінки. Їх розчавила величезна бетонна плита, що впала з даху.

Одна з них, на жаль, померла в швидкій, друга госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Жінку розчавило бетонною плитою на будівництві в Києві (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Трагедія сталася на будівництві складу. Подробиці НП з'ясовуються.

На місці події працює слідчо-оперативна група, рятувальники очікують кран для розбору завалів.

Розчавило бетонною плитою: в Києві сталася страшна НП

Жінку розчавило бетонною плитою на будівництві в Києві (скрін: facebook.com/KARS.Kyiv)

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через штормовий вітер в центрі Києва біля станції метро Золоті Ворота з будівлі зірвало дах. Дивом обійшлося без людських жертв - постраждали лише автомобілі.

Раніше ми також повідомляли, що у Нігерії обрушилася триповерхова будівля школи. Під завалами перебували сотні людей. З-під обваленого будинку було чутно дитячий плач.

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