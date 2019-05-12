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Дитину майже два тижні тримали в посольстві: продовження скандалу

STYLERПодії    12.05.2019 - 16:50
Дитину майже два тижні тримали в посольстві: продовження скандалу
У Києві іноземець викрав дворічного хлопчика – продовження скандалу (колаж РБК-Україна)

Майже два тижні дворічний Даніель прожив в посольстві Данії в Києві

У Києві стався скандал на території посольства Данії, в якому утримувався дворічний хлопчик Даніель, який є громадянином України. Тепер дитина відправиться разом з мамою додому. Про це розповів Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Facebook.

Він розповів, що батьки маленького Даніеля уклали угоду, згідно з якою вони разом будуть виховувати малюка.

"У найскладніших життєвих ситуаціях важливо залишатися людьми. Тільки що Даніель разом з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Мама і батько хлопчика уклали угоду і далі спільно виховувати свого сина. Спасибі колегам, і особливо моєму другові міністру Андерсу Самуэльсену, а також всім, хто допомагав з обох сторін. Разом зробили все можливе, щоб ситуація вирішилася як можна менш травматично для дитини", - написав він.

Міністр також опублікував фотографію, зроблену біля посольства Данії.

Дитину майже два тижні тримали в посольстві: продовження скандалу

У Києві іноземець викрав дворічного хлопчика – продовження скандалу (фото: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Раніше повідомлялося про те, що Киянина більше року тримали в неволі.

До цього ми писали подробиці утримання дворічного Даніеля в посольстві Данії. Також бабуся хлопчика розповіла, як у неї вкрали дитину.

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