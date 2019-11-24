Регулярно знущався над сином: нові подробиці загадкового вбивства сім'ї в Запоріжжі

Поліція розслідує вбивство сім'ї з трьох осіб (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Сусіди розповіли про загиблих та конфлікти в сім'ї

За фактом загадкової загибелі сім'ї в Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство), здійснюються слідчі дії. Попередньо правоохоронці встановили, що трагедія сталася через психічний розлад у 25-річного хлопця, який зарізав своїх батьків і повісився сам. Згідно з пріоритетною версією, інцидент стався на ґрунті внутрішніх конфліктів у родині, передає видання IPnews.

Тіла трьох людей були виявлені 19 листопада в квартирі будинку по вулиці Ладозької, 23. З поліцією зв'язалася сестра загиблої і розповіла, що родичка довгий час не виходить з нею на зв'язок і попросила перевірити. "Копи" виявили в квартирі мертвими трьох осіб. Двері були замкнені зсередини.

Як розповів дільничний Максим Яковенко, у 58-річної Оксани було перерізане горло, а на тілі 60-річного Олександра поліцейські побачили чотири колоті рани в область голови і тулуба. Їх сина Василя знайшли у зашморгу.

Вбивство сім'ї в Запоріжжі - в поліції назвали пріоритетну версію (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За словами сусідів, батько регулярно знущався над сином, а мати - дуже віруюча - нав'язувала йому ідею вступити до релігійної організації.

Мешканці будинку, які були знайомі з померлим, при опитуванні висловили думку про можливе вбивство з інсценуванням. Свої підозри люди аргументують тим, що Василь був підприємцем (займався перевезеннями та виробництвом абразивних матеріалів) і міг мати конфлікти через фінанси.

Проте слідство встановило, що у Василя стався психічний вибух внаслідок внутрішнього конфлікту в родині, і він скоїв вбивство, після чого покінчив з собою.

"Кримінального втручання ззовні не було", - заявив начальник Запорізької обласної поліції генерал Микола Лушпієнко.

Відео: Поліція розслідує справу про загадкове вбивство сім'ї в Запоріжжі