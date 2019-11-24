ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Регулярно знущався над сином: нові подробиці загадкового вбивства сім'ї в Запоріжжі

STYLERПодії    24.11.2019 - 19:38
Регулярно знущався над сином: нові подробиці загадкового вбивства сім'ї в Запоріжжі
Поліція розслідує вбивство сім'ї з трьох осіб (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Сусіди розповіли про загиблих та конфлікти в сім'ї

За фактом загадкової загибелі сім'ї в Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство), здійснюються слідчі дії. Попередньо правоохоронці встановили, що трагедія сталася через психічний розлад у 25-річного хлопця, який зарізав своїх батьків і повісився сам. Згідно з пріоритетною версією, інцидент стався на ґрунті внутрішніх конфліктів у родині, передає видання IPnews.

Тіла трьох людей були виявлені 19 листопада в квартирі будинку по вулиці Ладозької, 23. З поліцією зв'язалася сестра загиблої і розповіла, що родичка довгий час не виходить з нею на зв'язок і попросила перевірити. "Копи" виявили в квартирі мертвими трьох осіб. Двері були замкнені зсередини.

Як розповів дільничний Максим Яковенко, у 58-річної Оксани було перерізане горло, а на тілі 60-річного Олександра поліцейські побачили чотири колоті рани в область голови і тулуба. Їх сина Василя знайшли у зашморгу.

Регулярно знущався над сином: нові подробиці загадкового вбивства сім'ї в Запоріжжі

Вбивство сім'ї в Запоріжжі - в поліції назвали пріоритетну версію (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За словами сусідів, батько регулярно знущався над сином, а мати - дуже віруюча - нав'язувала йому ідею вступити до релігійної організації.

Мешканці будинку, які були знайомі з померлим, при опитуванні висловили думку про можливе вбивство з інсценуванням. Свої підозри люди аргументують тим, що Василь був підприємцем (займався перевезеннями та виробництвом абразивних матеріалів) і міг мати конфлікти через фінанси.

Проте слідство встановило, що у Василя стався психічний вибух внаслідок внутрішнього конфлікту в родині, і він скоїв вбивство, після чого покінчив з собою.

"Кримінального втручання ззовні не було", - заявив начальник Запорізької обласної поліції генерал Микола Лушпієнко.

Відео: Поліція розслідує справу про загадкове вбивство сім'ї в Запоріжжі

Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: у поліції зробили важливу заяву (відео) Заховав під ліжком: під Сумами чоловік намагався продати будинок з небіжчиком
Новини України Запоріжжясамогубствополициякриминалпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся